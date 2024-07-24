Google Kaç Para Kazandığını Açıkladı! En Çok Geliri Nereden Elde Etti?

ABD merkezli teknoloji devi Google’ın çatı şirketi Alphabet, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024’ün ikinci çeyreği için mali durum raporunu paylaştı. Şirket, yaptığı açıklamaya göre beklentileri aşarak çok iyi bir çeyrek ortaya koydu. Peki Google, tam olarak ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar…

Google, En Çok Reklamlardan Gelir Elde Etti

Yapılan açıklamaya göre şirketin toplam geliri, önceki çeyrekten 5 milyar dolar daha fazla olarak 85 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Yıllık oranda ise %14 artış gösterdi.

Faaliyet kârına bakıldığında 23,6 milyar dolar elde edildiği ortaya çıktı. Bu da 2023’ün aynı dönemine göre %28,96’lık artış anlamına geliyor. Şirketin bu kadar yüksek gelire ulaşarak başarı kazanmasının arkasında yapay zekâ, bulut hizmetleri, reklamlar ve aramalar yer alıyor.

Google’ın yükselen çeyreğindeki en büyük gelir kaynağı ise reklamlar oldu. Çünkü YouTube da dahil tüm reklam satışlarından gelir, yıllık oranda %11 yükselmeyle 64 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, diğer önemli bir bölümünü ise 48 milyar dolar gelir ile Google Arama oluşturdu.

Diğer yandan bulut hizmetleri tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Google’ın bulut hizmetleri, ilk kez 10 milyar dolar gelire ve 1 milyar dolar net kâra ulaştı. Bu da bulut gelirlerinde önceki yıla kıyasla %28,75’lik dev bir artış anlamına geliyor.

Ek olarak da CEO Sundar Pichai, şirketin bulut müşterilerine sağladığı üretken yapay zekâ çözümlerinin milyarlarca dolar kazandırdığını ifade etti.