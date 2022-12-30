Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, hiç şüphesiz reklam vermek ve almak için de en önemli araçlardan biridir. Öyle ki milyonlarca insan Google sayesinde para kazanıyor. Ancak yeni bir web sitesi açmışsanız ya da halihazırda var olan web sitenizden para kazanmak için Google Adsense'e başvurmuşsanız red yeme olasılığınız yüksek olabilir. Bu nedenle Google Ads ip uçlarını sizler ile paylaşmak istedik. Peki, Google Ads kullanımı neler? Gelin, yakından bakalım.

Google Ads Kullanımı: Püf Noktaları ve İpuçları

Teknik SEO'nun iyi olması.

İçeriklerin kaliteli ve özgün olması

Düzenli içerik girişi

Web sitenizin AMP uyumlu olması

Belirli sayfaların bulunması

Teknik SEO'nun İyi Olması

İlk olarak aklınıza teknik SEO ne demek? Diye bir soru gelebilir. Daha önce SEO'un ne olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ancak teknik SEO hakkında bilgi sahibi olmayabilirsiniz. SEO üç ana başlığa ayrılır: teknik SEO, site içi SEO, site dışı SEO. Kısaca teknik SEO sitenizin yazılımsal kısmına bakmaktadır.

Eğer web site hızınız yeterli düzeyde değilse ya da web sitenizde gereksiz CSS ve JavaSprit kodları mevcut ise Google'un içim kötü bir izlenim olacaktır. Bunun yanı sıra web sitenizdeki sayfaların çalışır olması gerektiğini unutmayın. Eğer sayfa hızı gibi teknik SEO terimlerini nasıl ölçeceğinizi merak ediyorsanız. PageSpeed sayfasını ziyaret edebilirsiniz. PageSpeed web sitenizin performansını ölçmektedir.

İçeriklerin Kaliteli ve Özgün Olması

Google Ads ip uçları arasında yer alan bir diğer madde ise kaliteli ve yeterli seviyede içerikler yayınlamanız gerekmektedir. Ancak asla intihal yapmamanız gerekmekte ve intihalden uzak durmanız gerekmektedir. Google algoritması intihal yaptığınızı keşfederse web siteniz SEO açısından

Düzenli İçerik Girişi

Google düzenli olarak içerik giren web sitelerine daha ılımlı yanaşmaktadır. Ayrıca düzenli ve kaliteli içerik üretmek sizlere takipçi kazandıracaktır.

Web Sitenizin AMP Uyumlu Olması

Google son yıllarda AMP desteği olan web sitelerine daha çok öncelik tanımaya başladı. AMP web sitelerinin mobil uyumlu olması anlamına gelmektedir. Eğer web sitenizin AMP uyumlu olup olmadığını merak ediyorsanız. Google AMP uyumluluk sayfasına gidip web sitenizi test edebilirsiniz.

Belirli Sayfaların Bulunması

Kullanıcı tarafından iyi bir sonuç almak için web sitenizin teknik SEO, site içi SEO ve site dışı SEO konusunda oturmuş olması gerekiyor. Ayrıca hakkında, iletişim, SSS gibi sayfalar Google ve kullanıcılar tarafından ılımlı karşılanabilir bu gibi ip uçları Google Ads tarafından reklam alınmasına da fayda sağlayabilir.

Bu içeriğimizde Google Adsense püf noktarı ve reklamları web sitenize nasıl alırsınız? Sizler için ip uçları ile bazı yöntemleri verdik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Web sitesini Google'a ekleme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.