Google, Telefon Üreticilerine Katlanabilir Akıllı Telefonlar İçin Şart Koştu!

Katlanabilir akıllı cihazlar son zamanlarda oldukça rağbet görüyor. Piyasanın önde gelen teknoloji şirketleri ise bu cihazların üretiminde en iyisi olmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Katlanabilir telefonların özellikleri ise yarışın seyrini oldukça etkiliyor.

Google ise bu rekabet ortamında yeni kararlar aldı. Cihazların kullanıcılara verdiği vaatleri karşılamadaki yeterliliklerini ele alarak ortaya yeni şartlar koydu.

Böylece şirketin telefonların kullanım ömrü, dayanıklılığı ve yazılım becerileri gibi konulardaki standartları belirlenmiş oldu.

Katlanabilir Akıllı Telefon Üreticilerinin Uyması Gerektiği Koşullar

Google, kullanıcılara cihazların dayanıklılığı bakımından bazı güvenceler sunmak istiyor. Bunlardan ilki telefonların katlanma döngüsündeki gücü. Buna göre cihazlar günde en az 200 bin kez açılıp kapanabilecek dayanıklılıkta olmalı.

Google'ın menteşe dayanıklılığı konusunda başka şartları da var. Üreticilerden ekran menteşelerinin 200 bin kez açılıp kapandıktan sonra yüzde 80 oranında bir dayanma kapasitesine sahip olmasını istiyor. Google'ın bu talebi akıllara Galaxy Z Flip 5’te karşılaşılan menteşe sorunlarını getirdi.

Şirketin bir diğer koşulu ise telefonların kullanım ömrü ile ilgili. Katlanabilir akıllı cihazların ekranları 100 kez açılıp kapatılmada beş yıl, 50 kez açılıp kapatılmada ise on yıllık kullanıma bedel olmalı.

Gelelim cihazların yazılım özelliklerine. Google'ın şartına göre, katlanabilir akıllı telefonların en az iki büyük işletim sistemi güncellemesine ve en az 3 yıllık güvenlik güncellemesine sahip olması gerekiyor.

Şirket, tüm bunların gerçekleşebilmesi için telefon üreticilerine destek sunulmasını talep edecek.

Google'ın bu koşullarını faydalı buldunuz mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.