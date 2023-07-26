Google, Katlanabilir Tabletler Üretmek İstiyor!

Bugün Samsung'un Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 katlanabilir telefonlarının lansmanı gerçekleştirildi. Bu sebeple piyasadaki katlanabilir telefon furyasının henüz çok taze olduğunu söyleyebiliriz. Bizler katlanabilir telefonları konuşurken Google piyasayı coşturacak farklı planlar yapmaya başladı bile.

DigiTimes'ın yaptığı habere göre Google, piyasaya sürdüğü Pixel Fold katlanabilir telefonu ile yetinmek istemiyor. Şirketin yukarı akış tedarik zinciri kaynaklarına atıfta bulunarak katlanabilir bir tablet üretmek istediği ortaya çıktı.

Hatta bu planı yapan tek isim Google değil. Öyle ki; Apple'ın da gelecekte katlanabilir bir tablet çıkarabileceği düşünülüyor. Ancak Apple'ın katlanabilir iPad'i için ne zaman işe koyulacağı bilinmiyor, henüz belirlenmiş bir zaman çizelgesi yok.

Katlanabilir Tabletler Hayatımıza Ne Zaman Girecek?

Google'ın katlanabilir tabletini Mayıs ayında gerçekleşecek olan Google I/O 2024 sırasında ortaya çıkarabileceği söyleniyor. Henüz bir hedef veya plandan ibaret olan bu katlanabilir tabletlerin ne zaman üretime geçirileceği tam olarak bilinmiyor.

Bildiğiniz üzere ASUS ve Lenovo, katlanır ekranlı dizüstü bilgisayarlarını yakın bir tarihte tanıtmıştı. Bilgisayarların kısmen katlandığında ve bir manyetik klavyeyle eşleştirildiğinde normal bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabildiğini gördük. Tamamen açıldığında ise monitör olarak da kullanılabileceğini öğrenmiştik.

İşte tıpkı ASUS ve Lenovo'nun katlanabilir bilgisayar tanıtımlarında olduğu gibi, çok yakında Google'ın da katlanabilir tabletler ile ilgili geliştirdiği teknolojilere tanıklık edebiliriz.

Peki, siz olsaydınız katlanabilir tabletleri kullanmayı tercih eder miydiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.