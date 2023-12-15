Google, Kullanıcıların Konum Verilerini Polise Vermeyi Sonlandırıyor!

Google, bu hafta konum verilerini toplama yöntemlerinde önemli değişikliklere gideceğini duyurdu. Salı günü yayınlanan bir blog yazısıyla şirket, önümüzdeki yıl Google Haritalar'ın her adımınız hakkında veri göndermeyi durduracağını açıkladı. Bunun yerine kullanıcı izleme ayarları etkinleştirildiğinde Google Haritalar konum verilerini telefonlarda depolayacak.

Artık Haritalar Kullanıcı İzni Olmadan Konum Bilgisi Göndermeyecek

Fight for the Future savunuculuk grubunun Genel Müdürü Caitlin Seeley George "Bugünkü duyuru Google'ın kullanıcı konumları hakkında toplayabileceği veri miktarını en aza indirmeye yönelik çok makul ve olumlu bir adımdır ve insanlara kendi bilgileri üzerinde kontrol hakkı verir" şeklinde açıklamada bulundu.

Yıllardır polis ve kolluk kuvvetleri teknoloji şirketlerinden belirli bir bölgede belirli bir süre geçiren her bir kişi hakkında bilgi talep eden "coğrafi sınırlama emirleri" ile hizmet alıyor. Bu değişiklikle birlikte Google'ın artık bu tür emirlere uygun konum verisi sağlamayacağı veya en azından bu veriyi daha sınırlı bir şekilde sağlayacağı belirtiliyor.

Google'ın bu güncellemesi şirketin polis konum verileri sağlama konusundaki geçmişini değiştirecek gibi görünüyor. Ancak güncellemenin reklamcılık için konum verilerini kullanma yeteneği üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor. Gözetim Teknolojisi Gözetim Projesi Hukuk Direktörü David Siffert "Google'ın en son güncellemeleri distopik konum takibine karşı mücadelede büyük bir adımdır" dedi ve ek önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Google'ın geçmişte konum bilgileriyle ilgili sorunlu uygulamaları ve düzenleyicilerle yaşadığı sorunlar da bu güncellemenin önemini vurguluyor. Bu adım veri gizliliği konusundaki endişeleri giderme yolunda atılmış olumlu bir adım olarak kabul edilebilir, ancak hala kapsamlı federal veri gizliliği mevzuatına duyulan ihtiyacı gösteriyor.