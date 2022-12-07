Google'da Yılın En Çok Arananları Belli Oldu!(2022)

Uzun bir süredir arama motorları tahtının tek sahibi olmayı başaran Google, her sene olduğu gibi geleneği bozmadı ve bu sene için küresel çapta arama trendlerini yayınladı.

2022'nin En Çok Yapılan Araması: "Wordle"

2022'nin tartışılmaz şekilde en büyük patlama yapan oyunlarından olarak görebileceğimiz Wordle, küresel çapta en çok yapılan arama olarak karşımıza çıkıyor.

Google 2022 en çok aranan kelimeler listesi incelendiğinde, dünyanın bir yıllık gündemi hakkında çıkarım yapmak mümkün hale geliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının aramalarda büyük bir etkiye yol açtığı gözlemlenebiliyor.

Öte yandan bu yılın bir diğer önemli olayı ise Kraliyet Ailesi'nin yöneticisi konumundaki Kraliçe Elizabeth'in vefatı olmuştu. Hükmü boyunca 32 ülkenin resmi Kraliçesi olan II. Elizabeth'in vefatı, milyonlarca kişi tarafından anıldı. Kraliçe Elizabeth araması, en çok yapılan dördüncü arama olarak karşımıza çıkıyor.

Yılın en çok aranan insanları sıralamasında ise 2022'nin unutulmayan olaylarından olan davanın baş aktörleri Johnny Depp ve Amber Heard'ün yer aldığı görülebiliyor. Ayrıca Oscar Ödülleri töreninde Chris Rock'a attığı tokatla büyük tepki alan Will Smith, ikinci sırada yer alıyor.

Google 2022 Yılı Arama Trendleri (Tam Liste!)

Yılın En Çok Yapılan Araması

Wordle

India vs England

Ukraine

Queen Elizabeth

Ind vs SA

Haber

Ukraine

Queen Elizabeth passing

Election results

Powerball numbers

Monkeypox

İnsan

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Vladimir Putin

Chris Rock

Aktörler

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heardh

Chris Rock

Jada Pinkett Smith

Filmler

Thor: Love and Thunder

Black ADam

Top Gun: Maverick

The Batman

Encanto

Vefat Haberleri