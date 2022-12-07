Google'da Yılın En Çok Arananları Belli Oldu!(2022)
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 2022 için küresel bazda en çok yapılan aramaları açıkladı. İşte en çok aranan 2022 Google aramaları!
Uzun bir süredir arama motorları tahtının tek sahibi olmayı başaran Google, her sene olduğu gibi geleneği bozmadı ve bu sene için küresel çapta arama trendlerini yayınladı.
2022'nin En Çok Yapılan Araması: "Wordle"
2022'nin tartışılmaz şekilde en büyük patlama yapan oyunlarından olarak görebileceğimiz Wordle, küresel çapta en çok yapılan arama olarak karşımıza çıkıyor.
Google 2022 en çok aranan kelimeler listesi incelendiğinde, dünyanın bir yıllık gündemi hakkında çıkarım yapmak mümkün hale geliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının aramalarda büyük bir etkiye yol açtığı gözlemlenebiliyor.
Öte yandan bu yılın bir diğer önemli olayı ise Kraliyet Ailesi'nin yöneticisi konumundaki Kraliçe Elizabeth'in vefatı olmuştu. Hükmü boyunca 32 ülkenin resmi Kraliçesi olan II. Elizabeth'in vefatı, milyonlarca kişi tarafından anıldı. Kraliçe Elizabeth araması, en çok yapılan dördüncü arama olarak karşımıza çıkıyor.
Yılın en çok aranan insanları sıralamasında ise 2022'nin unutulmayan olaylarından olan davanın baş aktörleri Johnny Depp ve Amber Heard'ün yer aldığı görülebiliyor. Ayrıca Oscar Ödülleri töreninde Chris Rock'a attığı tokatla büyük tepki alan Will Smith, ikinci sırada yer alıyor.
Google 2022 Yılı Arama Trendleri (Tam Liste!)
Yılın En Çok Yapılan Araması
- Wordle
- India vs England
- Ukraine
- Queen Elizabeth
- Ind vs SA
Haber
- Ukraine
- Queen Elizabeth passing
- Election results
- Powerball numbers
- Monkeypox
İnsan
- Johnny Depp
- Will Smith
- Amber Heard
- Vladimir Putin
- Chris Rock
Aktörler
- Johnny Depp
- Will Smith
- Amber Heardh
- Chris Rock
- Jada Pinkett Smith
Filmler
- Thor: Love and Thunder
- Black ADam
- Top Gun: Maverick
- The Batman
- Encanto
Vefat Haberleri
- Queen Elizabeth
- Betty White
- Anne Heche
- Bob Saget
- Aaron Carter
YORUMLAR