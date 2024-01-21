AB’deki Yeni Düzenleme: Google, Kullanıcılarına Artık Verilerinin Nasıl Paylaşılmasını İstediğini Soracak!

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA), kıtadaki rekabete aykırı iş uygulamalarını engellemek için hazırlandı. Teknoloji devi Google'ın 6 Mart 2024'te yürürlüğe girecek olan yasaya nasıl uyacağını şimdiden öğrendik.

Şirket tarafından, kullanıcıların belirli Google hizmetlerinin bağlantısını kaldırmasına izin vermek de dahil olmak üzere çok sayıda adım duyuruldu.

Şimdi de Google'ın tüketicileri bir ya da daha fazla ürünün bağlantısını kaldırmaları konusunda nasıl bilgilendireceğine dair ilk bilgileri ediniyoruz. Ancak sayfanın altındaki değişmeyenler bölümü bazı soruları cevapsız bırakıyor.

Google Verilerinin Nasıl Paylaşılacağını Soracak

Google, AB'de yaklaşan bu değişikliklerden bazılarını detaylandıran bir destek sayfası yayınladığında, dolandırıcılık, spam vb. durumlardan kaçınmak ve yasalara uymak için bazı verilerin bağlantısız hizmetler arasında paylaşılmaya devam edilebileceğini söylemiş, ancak bunun ne anlama geldiğine dair ek ayrıntılar sunmamıştı.

Google, veri paylaşımı ve kullanıcı seçimlerinde bazı değişiklikler yapıyor. Yeni bir istem ile kullanıcıların Google hesaplarından hizmetleri bağlamak veya bağlantısını kaldırmak için seçim yapabilecekleri bir sistem sunulacak.

Fakat, Google'ın bu değişikliklerin amacı ve veri paylaşımıyla ilgili belirsizlikleri var. Kullanıcılar değişiklikleri 6 Mart'a kadar yapabilecekler.

Bununla birlikte, Android kullanıcıları, varsayılan arama motoru ve tarayıcı seçimleri için yeni ekranları görecekler. Google, kullanıcı verilerini taşımak için bir Veri Taşınabilirliği API'sini test ettiğini de belirtti. Ancak, bu değişikliklerin bazılarının Avrupa'daki işletmeler ve kullanıcılar için seçenekleri sınırlayabileceği belirtiliyor.

Bu değişiklikler, AB düzenleyicileri tarafından belirlenen şirketlerin uyum sağlamasını gerektiriyor.

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