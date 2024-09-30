Google Lens'ten Kullanıcıların Hayatını Kolaylaştıracak Yeni Özellik: Video İle Arama Yapmak Artık Mümkün!

Google, sevilen görüntülü arama aracı Google Lens için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Kullanıcılar bundan böyle Lens üzerinden video çekerek arama yapabilecek ve bu videolarda sesli bir şekilde soru sorabilecek. Detaylar haberde.

Google Lens'de Videolarda Sesli Soru Sorularak Arama Yapılabilecek!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın gün geçtikçe popülerleşen arama hizmeti Lens, kullanıcıların hayatını epey kolaylaştıracak özellikler kazanmaya devam ediyor. Google, son olarak sevilen arama aracına video ile arama özelliğini ekledi. Üstelik kullanıcılar, bu özellik içinde sesli sorular sorarak da Google üzerinde arama yapabilecek.

Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte Google Lens hizmeti üzerinden fotoğrafa ek olarak çektiği videolarla da arama gerçekleştirebilecek. Bu videoda aramak istediğiniz şeyi göstereceksiniz. Ayrıca video içinde sesli sorular sormak da mümkün olacak. Lens, yapay zeka teknolojisi sayesinde videodaki görüntülere ve seslerle ilgili arama sonuçlarını saniyeler içinde kullanıcılara sunacak.

Yeni özellik, şu anda kademeli olarak Google kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Bu sebeple video ile arama yapma eklentisinin tüm kullanıcılara gelmesinin biraz zaman alabileceğini belirtmekte fayda var.

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