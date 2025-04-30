Google ile Dil Öğrenmek Sipariş Vermek Kadar Kolay (Duolingo Buna Diss Atar)

Google, AI destekli "Little Language Lessons" ile dil öğrenimini daha doğal ve keyifli hale getirdi. Artık dil öğrenmek denince akla ders kitapları yerine market siparişi verdiğiniz veya temizlik yaptığınız sıralarda kelime öğrenme deneyimi gelecek.

Burada karmaşık kurallar yok, sadece gündelik pratik var. Google'ın açıkladığına göre bu yeni özellikler, klasik dil kurslarının yerini almak gibi bir iddiaya da sahip değil. Aksine küçük ama işe yarar kelimeler ve ifadelerle kullanıcıların gündelik yaşamda daha rahat iletişim kurabilmesini amaçlıyor.

Argodan Gündelik Konuşmalara Kadar Dil Dersi Veriyor

Google bu sistemde üç araç sunmuş. Bunlar:

Tiny Lesson

Slang Hang

Word Cam

Hepsi de yabancı ülkelerde kaybolmanızı engelleyecek araçlar olarak öne çıkıyor. Tiny Lesson, gerçek hayattaki durumlara özel olarak hazırlanmış kelime listeleri, deyimler ve basit dil bilgisi ipuçları içeriyor. Slang Hang de argo ve gündelik konuşmalardan örnek cümleler sunarak resmiyetten uzak bir dil deneyimi yaşatıyor. Word Cam ise telefon kamerasıyla çevredeki nesnelere bakarak o nesnelerin isimlerini öğrenmenizi sağlıyor.

Japonca ve Hintçe Gibi Zor Dillerde Bile Başarılı

Yapılan denemelerde en faydalı aracın Tiny Lesson olduğu görülmüş — öyle ki Japonca ve Hintçe testlerinde, günlük hayatta karşılaşılabilecek senaryolara uygun içerikler sunmuş ki bu iki dil, öğrenmesi oldukça zor diller olarak öne çıkıyor. Slang Hang ise biraz sınırlı kalmış çünkü her seferinde yalnızca tek bir örnek cümle veriyormuş. Ama yine de sıfır baskı altında biraz argo öğrenmek isteyenler için fena değil.

Word Cam de aslında gördüğünüz nesnelerin adını öğrenmek için birebir. Kalem, sandalye ya da çanta gibi nesneleri kameraya tutarak kelime dağarcığınızı saniyeler içinde genişletebiliyorsunuz.

Google bu araçların ne kadar geliştirileceğini henüz açıklamadı ama Little Language Lessons her şekilde günlük hayatta faydalı olabilecek bir araç gibi duruyor.