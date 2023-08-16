Google'dan Arama Üretkenliği Deneyimini Geliştiren Yeni Özellik: Makale Özetleri
Google, yapay zekâ katkısıyla artık aramalarınızda karşılaştığınız uzun makaleleri sizler için özetleyecek. İşte detaylar!
Google, Search Labs bünyesindeki Arama Üretkenliği Deneyimini (SGE) geliştirmeye devam ediyor ve kullanıcılar için oldukça önemli bir özelliği kullanıma sunuyor.
Google bugün kayıtlı Labs katılımcıları için Google'da aradığınız bir içeriği anlatan uzun yazıları size özetleyen yeni özelliğini başlatıyor.
Şirket, bir konuyu anlamanın genellikle kullanıcıların "uzun veya karmaşık web sayfalarını" okumasını gerektirdiğini belirtiyor ve bu yeni özellik, bu denli uzun metinleri okumaya gerek kalmadan içeriğin anlaşılabilir olmasını sağlayacak.
Google Yapay Zeka Sayesinde Makaleleri Sizler İçin Özetleyecek
Özellik test aşamasında olmasına rağmen, kullanıcıların keşfedebileceği her web sayfasında çalışmıyor gibi görünüyor ancak şu anda çalışan web sitelerinde görüldüğü üzere içeriğin kilit cümleleri kullanılarak kullanıcıya bir özet geçiliyor. Elbette kullanıcılar bu özelliği kullanarak ücretli içerikleri okuma olanağına erişemeyecek.
Bu yeni özellik globalde "SGE while browsing" olarak adlandırılıyor ve Android telefonlar ve iOS cihazlardaki Google uygulamasında Search Labs kullanıcıları için bugün kullanıma sunuldu. Masaüstü Chrome kullanıcıları ise bu özelliğin "önümüzdeki günlerde" gelmesini bekleyebilirler.
Google Fotoğraflar’daki “Anılar” Bölümüne Yapay Zekâ Desteği Geliyor!
Google Fotoğraflar, kullanıcıların anılarını daha eğlenceli hâle getirmek için "Anılar" sekmesini oluşturmuştu. Bu sekmede geçmiş yıllardan ve yakın tarihten alınan örnek fotoğraflar, kısa kesitler hâlinde bir albüme dönüştürülüyor.
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