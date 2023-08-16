Google'dan Arama Üretkenliği Deneyimini Geliştiren Yeni Özellik: Makale Özetleri

Google, Search Labs bünyesindeki Arama Üretkenliği Deneyimini (SGE) geliştirmeye devam ediyor ve kullanıcılar için oldukça önemli bir özelliği kullanıma sunuyor.

Google bugün kayıtlı Labs katılımcıları için Google'da aradığınız bir içeriği anlatan uzun yazıları size özetleyen yeni özelliğini başlatıyor.

Şirket, bir konuyu anlamanın genellikle kullanıcıların "uzun veya karmaşık web sayfalarını" okumasını gerektirdiğini belirtiyor ve bu yeni özellik, bu denli uzun metinleri okumaya gerek kalmadan içeriğin anlaşılabilir olmasını sağlayacak.

Google Yapay Zeka Sayesinde Makaleleri Sizler İçin Özetleyecek

Özellik test aşamasında olmasına rağmen, kullanıcıların keşfedebileceği her web sayfasında çalışmıyor gibi görünüyor ancak şu anda çalışan web sitelerinde görüldüğü üzere içeriğin kilit cümleleri kullanılarak kullanıcıya bir özet geçiliyor. Elbette kullanıcılar bu özelliği kullanarak ücretli içerikleri okuma olanağına erişemeyecek.

Bu yeni özellik globalde "SGE while browsing" olarak adlandırılıyor ve Android telefonlar ve iOS cihazlardaki Google uygulamasında Search Labs kullanıcıları için bugün kullanıma sunuldu. Masaüstü Chrome kullanıcıları ise bu özelliğin "önümüzdeki günlerde" gelmesini bekleyebilirler.

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