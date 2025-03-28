Google'ın Yeni Özelliği Sayesinde Aldığınız Ekran Görüntüleri Sonunda Bir İşe Yarayacak

Hiç sosyal medyada gezerken gördüğünüz bir tatil videosundan çok etkilendiğiniz ve "buraya mutlaka gitmeliyim" diye düşündüğünüz oldu mu? Belki o paylaşımı kaydettiniz, hatta ekran görüntüsünü alıp bir yakınınıza gönderdiniz. Eğer yanıtınız "Evet" ise Google Maps'in yeni özelliği tam size göre olabilir.

Google Maps’in Yeni Özelliği Seyahat Stresini Bitiriyor

Google Maps'in yeni 'Ekran Görüntüsü Listesi' özelliği, telefonunuzda kayıtlı görsellerdeki metinleri tarayarak o mekanları Gemini yardımıyla haritada otomatik buluyor. Artık sosyal medyada keşfettiğiniz o güzel yerleri kolayca seyahat planınıza ekleyebilir, hatta listeler oluşturup arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şimdilik sadece metin tanıma desteği sunan özellik henüz görsel tanıma içermiyor. Bu nedenle bir tabela ya da görsel açıklamasındaki bir yazı ve konum mekan bulmak için şart. Ancak ileride bunun değişmesi ve sistemin doğrudan görselleri tanıyarak mekanları bulması bekleniyor.

Belirtmekte yarar var ki bu işemler sadece cihaz içerisinde gerçekleşiyor. Yani ekran görüntüleriniz herhangi bir sunucuya yüklenmiyor ya da bilgiler doğrudan Google ile paylaşılmıyor. Özellik varsayılan olarak kapalı olduğundan aktifleştirmeniz gerekiyor. Şu an yalnızca iOS kullanıcılarına sunulan özellik Android’e de yakında gelecek.