Google'ın Masaüstü Ana Sayfası Değişecek: Keşfet Akışı Geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, son zamanlarda arama sonuçları ve arayüz gibi konularda çeşitli çalışmalar yapıyor. Şirket şimdi de masaüstü ana sayfasında değişikliğe gidiyor.

Masaüstünde kullanılması için "Keşfet Akışı" özelliğini test ediyor. Hâlihazırda mobilde kullanımda olan bu özellik, test aşamasından geçerse bilgisayarlarımızda da etkin olacak. İşte haberimizin devamı...

Arama Çubuğunun Altına Eklenecek!

Google'ın 2018 yılında mobil cihazlarda kullanıma sunduğu Keşfet Akışı, kullanıcıların arama yapmadan önce ilgisini çekebilecek bazı haberleri ve hava durumu gibi ayrıntıları içeriyor. Kullanıcılar artık bu özelliği masaüstünde de görecek.

Gelen yeni bilgilere göre bu özellik Google tarafından Hindistan'da test ediliyor. Şirket, masaüstü ana sayfasında haber yazılarını, hava durumu tahminlerini ve borsa bilgilerini widget benzeri bir yapıda sunmayı planlıyor.

Eğer bu özellik hayata geçirilirse, hepimizin aşina olduğu Google'ın o geleneksel ana sayfa görüntüsü biraz değişecek ve kalabalıklaşacak. Bundan böyle karşımıza yalnızca arama çubuğu değil, altında yer alan uzantılar da çıkacak.

Bazı kullanıcılar mobil üzerindeki Keşfet Akışı özelliğinden rahatsız olduklarını dile getirmişti. Özellikle göz alıcı haber başlıklarının gereksiz ve yorucu olduğunu söylemişlerdi. Masasütüne eklenecek akışın aynı şikâyetlerle karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor.

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