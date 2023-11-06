Google Meet'in Yeni Güncellemesi ile 1'e 1 Görüşmeler Yenileniyor!

Duo'nun kullanımdan kaldırılmasının ardından Google'ın Meet uygulaması, şirketin hem masaüstünde hem de mobil cihazlarda en çok kullanılan görüntülü arama uygulaması hâline geldi.

Şimdi ise yeni bir güncellemeyle birlikte bu haftadan itibaren Google Meet kullanıcıları için önemli bir özellik olan 1'e 1 görüntülü arama özelliğine yönelik yeni bir iyileştirme yapılacağı ortaya çıktı.

Daha önce kurumsal Workspace kullanıcılarının mobil uygulamada bulut şifreli 1'e 1 görüntülü arama yapmadan önce bir toplantı bağlantısı oluşturmaları gerekiyordu ve bu bağlantı bir takvim daveti, sohbet veya e-posta ile paylaşılabiliyordu.

1'e 1 Görüşme Başlatmak Artık Çok Daha Kolay

Yeni güncelleme ile birlikte 1'e 1 görüntülü arama yapmak için bağlantı oluşturma ihtiyacı tamamen ortadan kalkıyor. Böylece Workspace kullanıcıları, tıpkı kişisel kullanıcılar gibi mobil uygulamalarından doğrudan bir iş arkadaşına arama yapabilecek.

Google, 1'e 1 görüntülü arama yapmayı kolaylaştırmanın yanı sıra, toplantı içi sohbet, sanal arka planlar ve görsel efektler, canlı alt yazılar ve daha fazlası (kullanıcının sahip olduğu Workspace sürümüne bağlı olarak) gibi aramaya bir dizi yeni özellik de getiriyor.

Bu yeni özelliklerin Android cihazlara dağıtımı 14 Kasım'da başlayacak olsa da herkese ulaşması iki hafta sürecek.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.