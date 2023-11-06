Yeni Bir Telefon Markası, Apple ve Samsung'dan Pazar Payı Çalıyor!

Transsion'u daha önce duymamış olabilirsiniz ancak Çinli telefon üreticisi sessizce adını duyurmaya başladı ve bu yıl boyunca Apple ve Samsung gibi markalardan pazar payı alarak ilk beş akıllı telefon üreticisinden biri hâline geldi.

Canalys'in 2023 yılı 3. çeyrek telefon satışlarına ilişkin yeni raporu, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla çeyrek boyunca (Temmuz, Ağustos ve Eylül) genel satışların %1 azaldığını gösteriyor. Samsung %20'lik payla başı çekerken, Apple %17, Xiaomi %14 ve Oppo %9 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Asıl önemli nokta ise beşinci sırada geçen yıl %6 olan payını %9'a yükselten Transsion yer alıyor. Canalys'e göre bu etkileyici büyüme "gelişmekte olan pazarlardaki" "rekabetçi ürünlere" dayanıyor ve şirketteki analistler "kartlarını iyi oynadıkları" sürece Transsion için daha fazla büyüme öngörüyor.

Raporda ayrıca iPhone 15'in piyasaya sürülmesinin yılın ikinci yarısında telefon satışları üzerinde yaratacağı olumlu etkiye ve Huawei'nin kendi ülkesi Çin'de kaydettiği ilerlemeye de dikkat çekiliyor.

Transsion'un Hikayesi

Transsion pek çok kişi için yeni duyacakları bir marka olabilir. Esasında Apple, Samsung ve Google ile karşılaştırıldığında bir şirket olarak da nispeten yeni ancak aslında şu anda 17 yaşında. 2006 yılında Hong Kong'da kurulan şirket, başlangıçta telefon satışlarını Afrika'ya odaklayarak gelişmekte olan pazarda bir yer edinmesine yardımcı oldu.

Şu anda Orta Doğu, Latin Amerika ve Hindistan'da da telefonlar satan şirket, çoğunlukla fiyat performans diyebileceğimiz daha düşük segment telefonlara odaklanıyor.

Transsion ülkemizde de satışa sunulan Tecno ve Infinix gibi markaların üreticisi konumunda ve şirket her geçen yıl büyük bir büyüme elde ediyor.

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