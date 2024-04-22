Google Meet, Kullanıcıların Beklentilerini Karşılıyor: Yeni Özelliğin Avantajları Neler?

Google, yakın zamanda Meet uygulamasını sunumlar sırasında ek açıklamalar paylaşma olanağı sağlayacak bir özellik getirdi. Artık kullanıcılar sunum yapmaya başladığında yeni özellik varsayılan olarak etkinleştirilecek.

Hangi Sürümlerde Yeni Özellik Olacak?

Meet uygulamasında kullanıcıların kalem, kaybolan mürekkep, çıkartma, metin kutusu ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara erişebileceği yeni bir ek açıklamalar menüsü eklendi.

Google, bu özelliği Meet'e getirmenin yanı sıra bir ortak açıklamacı atamayı da mümkün kıldı.

Aşağıdaki Google Workspace sürümlerinde ek açıklama özelliği yer alıyor:

Business Starter, Standart ve Plus

Enterprise Starter, Standard ve Plus

Frontline Starter ve Standart

Essentials, Enterprise Essentials ve Enterprise Essentials Plus

Education Standard Plus

Workspace Bireysel aboneler

Şu anda ortak açıklama özelliği Android kullanıcıları için aktif değil, ancak gelecek güncellemelerle birlikte eklenecek.

Ayrıca, iOS kullanıcıları sunum sırasında ek açıklamaları kullanamıyor. Ancak bir web kullanıcısı tarafından ortak açıklayıcı olarak atanmaları durumunda ek açıklamaları kullanacaklar.

Hızlı sürüm olanlar yeni ek açıklamalar özelliğini önümüzdeki iki hafta içinde, planlanmış sürüm ise 25 Nisan'da alacak.