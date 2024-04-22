Google Meet, Kullanıcıların Beklentilerini Karşılıyor: Yeni Özelliğin Avantajları Neler?
Google Meet artık kullanıcıların canlı sunumlar sırasında ek açıklamalar yapmasına izin veriyor. İşte detaylar
Google, yakın zamanda Meet uygulamasını sunumlar sırasında ek açıklamalar paylaşma olanağı sağlayacak bir özellik getirdi. Artık kullanıcılar sunum yapmaya başladığında yeni özellik varsayılan olarak etkinleştirilecek.
Hangi Sürümlerde Yeni Özellik Olacak?
Meet uygulamasında kullanıcıların kalem, kaybolan mürekkep, çıkartma, metin kutusu ve daha fazlası gibi çeşitli araçlara erişebileceği yeni bir ek açıklamalar menüsü eklendi.
Google, bu özelliği Meet'e getirmenin yanı sıra bir ortak açıklamacı atamayı da mümkün kıldı.
Aşağıdaki Google Workspace sürümlerinde ek açıklama özelliği yer alıyor:
- Business Starter, Standart ve Plus
- Enterprise Starter, Standard ve Plus
- Frontline Starter ve Standart
- Essentials, Enterprise Essentials ve Enterprise Essentials Plus
- Education Standard Plus
- Workspace Bireysel aboneler
Şu anda ortak açıklama özelliği Android kullanıcıları için aktif değil, ancak gelecek güncellemelerle birlikte eklenecek.
Ayrıca, iOS kullanıcıları sunum sırasında ek açıklamaları kullanamıyor. Ancak bir web kullanıcısı tarafından ortak açıklayıcı olarak atanmaları durumunda ek açıklamaları kullanacaklar.
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Google Asistan, telefon, tablet ve bilgisayarlarda yapay zeka ile çalışan bir sesli sanal asistan uygulamasıdır. Sesli komut veya klavye girişi aracılığıyla Asistan ile etkileşime geçip internette arama yapma, mesaj gönderme, günlük program yönetme, alarm kurma gibi birçok işlem yapabiliyoruz.
Hızlı sürüm olanlar yeni ek açıklamalar özelliğini önümüzdeki iki hafta içinde, planlanmış sürüm ise 25 Nisan'da alacak.
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