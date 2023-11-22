Google Meet Artık Konuşmadan Önce Elinizi Kaldırmanızı İstiyor!

Google Meet artık kameranın önünde elinizi kaldırdığınızı algılayabilecek. Elinizi birkaç saniye kaldırdığınızda toplantı sahibi ve katılımcılar konuşmaya çalıştığınızı anlayacak ve ekrandaki bir seçeneğe tıklama ihtiyacı ortadan kalkacak.

Google bu özelliği bugün bir blog yazısı aracılığıyla duyurdu ve şu anda kullanıcılara sunuluyor. Ne yazık ki herkes bu yeni hareketten yararlanamıyor. El kaldırma hareketini algılama özelliği yalnızca belirli Google Workspace iş ve eğitim planlarındaki kullanıcılar için geçerli olacak. Bu özelliğin gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulup sunulmayacağı şu an için belirsiz.

Hareket Algılama Artık Google Meet'te Kullanılabilir

Hareket algılama, Google Meet'in kontrol çubuğundaki el kaldırma düğmesine tıklamakla tamamen aynı şekilde çalışıyor. Elinizi kaldırdıktan sonra kamera akışınızın üzerinde toplantıdaki diğer kişiler tarafından görülebilen yeni bir simge belirecek. Kısa sürede yüklenen simge, hareketten vazgeçmeniz için size zaman tanıyacak, ancak yalnızca bir veya iki saniye sürecek.

Google aktif konuşmacı için hareket algılamayı otomatik olarak kapatacak. Bu, konuşurken çok fazla el hareketi kullanan kişilerin bir sorun yaşamayacağı anlamına geliyor.

Hareket algılama varsayılan olarak kapalı olacak ve kullanıcıların Google Meet tepkiler menüsünde bunu manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek. Google ayrıca özelliğin çalışması için bir elin görünür olması ve kullanıcının yüzünden ve vücudundan uzakta olması gerektiğini söylüyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.