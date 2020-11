Google Meet Toplu İstek Kabul Etme Özelliği Aldı

Google Meet, Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan ve bugün hala etkisini kesintisiz olarak hissettiren yeni tip koronavirüsle birlikte dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. İnsanların genellikle evde olduğu bu zorlu süreçte eğitim ve toplantı başta olmak üzere birbirinden farklı amaçlarla video konferans aracılığı ile görüşmeler gerçekleştirmeleri için çok sık bir şekilde kullanıldığının farkında olan Google Meet toplu istek kabul etme özelliğinin kullanıma sunulmaya başlandığını duyurdu.

Google Meet Toplu İstek Kabul Etme Ne Zaman Gelecek?

Google Meet'in evden çalışan kişilere olan faydalarının özellikle G Suite ve Google Workspace kullanıcıları tarafından abartılmadan açıklanması mümkün değil ancak toplantı sırasında sürekli olarak katılma isteklerini kabul etmek uzun bir zamandır bazı kullanıcılar bakımından sorun olmaya devam ediyor. Toplantılara katılacak olan kişilere birer birer onay vermek veya bu kişileri reddetmek, toplantıya sadece üç dört kişinin katılması durumunda her ne kadar kolay olsa da katılımcı sayısı arttığında can sıkıcı bir hale gelebiliyor.

Google Meet toplu istek kabul etme özelliği ile yeni tip koronavirüsle birlikte artışa geçen katılımcı sayısının beraberinde getirdiği sorunu da çözüm bulmayı amaçlıyor. 2020 yılının en popüler görüntülü görüşme uygulamalarından Meet'e gelecek olan bu özelliğin uygulama içerisinde sık sık toplantı oluşturan kişilere çok büyük yararlarının dokunması bekleniyor. Yeni özellik sayesinde katılım taleplerini doğrudan kabul etmek veya katılım taleplerinin tamamını reddetmek mümkün hale geleceği için uygulamada toplantı oluşturan kişilerin de beğenisinin kazanılacağı tahmin ediliyor.

Google tarafından 4 Kasım tarihinde duyurulan özellik, duyurulduğu günden 16 Kasım 2020 tarihine kadar kademeli olarak kullanıma sunulmaya devam edecek. Yeni özellik yaklaşık olarak 15 gün sonra hemen hemen her Google Meet kullanıcısı tarafından kullanılabilecek. Bu özelliğin uygulamanıza gelip gelmediğini öğrenmek için bir toplantı başlatabilir ve toplantının bağlantısını arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınız toplantınıza katılma talebi gönderdiğinde kişi isimlerinin yanında bulunan "Reddet" veya "Kabul Et" seçeneklerinin dışında katılımcıların en altında "Hepsini Reddet" veya "Hepsini Kabul Et" seçeneklerinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Katılım isteklerinin en sonunda hepsini reddetme veya hepsini kabul etme gibi bir seçenek bulunmuyorsa özellik henüz uygulamanıza gelmemiştir. Toplu kabul etme veya toplu reddetme özelliği uygulamanıza ortalama olarak 15 gün içerisinde gelecektir. Bu süre içerisinde özelliğin kullanılıp kullanılamadığını öğrenmek için uygulamaya gelen güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.