Google Meet Arka Plan Kişiselleştirme Özelliği Alıyor

Google, yayımladığı yeni blog yazısı ile beraber video konferans platformu Google Meet'e kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir özelliği duyurdu. Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranı önemli ölçüde artan Google Meet arka plan kişiselleştirme özelliği alacak.

Google Meet Arka Plan Kişiselleştirme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması ile beraber birçok şirket evden çalışma sistemine geçti ve karantina dönemi başladı. Evden çalışma sistemine geçen çalışanlar, ekip arkadaşları ile toplantıları video konferans uygulamaları üzerinden gerçekleştirdi. Sevdikleri ile görüntülü olarak iletişim kurmak isteyen insanlar da video konferans uygulamalarını tercih etti. Bu sebeplerden dolayı yeni tip koronavirüs salgını döneminde video konferans uygulamalarının kullanımı önemli ölçüde arttı.

Google Meet, yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranı ciddi oranda artan video konferans hizmetleri arasında yer alıyor. Google, görüntülü görüşme esnasında kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için Google Meet’te yeni bir özelliği kullanıma sunmayı planlıyor. Google, yayımladığı blog yazısı ile beraber video konferans hizmeti Google Meet arka plan kişiselleştirme özelliğini duyurdu.

Kullanıcılar, Google Meet arka plan kişiselleştirme özelliği sayesinde görüntülü görüşme esnasında arka planı değiştirebilecek. Yeni özelliğe Chrome OS, Windows ve Mac platformlarında Google Chrome web tarayıcısı üzerinden erişebileceksiniz. Söz konusu özellik bir hafta içerisinde tüm kullanıcıların kullanımıan sunulacak. Teknoloji devi Google, yeni özelliğin çok yakında mobil platforma da geleceğini belirtti. Dolayısıyla Google Meet mobil uygulamasını kullanan kullanıcıların yeni özelliğe erişebilmesi için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Google Chrome web tarayıcısı üzerinden yeni özelliği kullanabilmek için herhangi bir uzantı kurmanıza gerek olmayacak. Google, manzara, ofis ve uzay gibi çok sayıda arka plan görseli sunuyor ancak kullanıcılar, kendi görsellerini de kullanabilecek. Arka plan kişiselleştirme özelliği, video konferans esnasında arka planın görünmesini istemeyen kullanıcılar için harika bir seçenek olacak. Söz konusu özelliğin Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlarda yer aldığını belirtelim.

Şirket, geçtiğimiz aylarda aldığı bir karar neticesinde Google Meet Premium kullanım süresini uzatmıştı. Google tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre Google Meet 31 Mart 2021 tarihine kadar premium özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Gmail hesabı olan bütün kullanıcılar Google Meet isimli video konferans uygulamasının premium özelliklerini 31 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecek.