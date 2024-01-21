Google Meet Son Güncellemeyle Aydınlatma ve Video Efektler Gibi Yenilikler Sunuyor!

Google Meet, web ve mobil üzerinden birçok özelleştirme seçeneğini kullanıcılara ulaştırmaya devam ediyor. Ücretsiz olan Google Meet, iş, kişisel ve eğitim gibi birçok alanda kullanılmaya devam ediyor.

Arama devi bu hafta, Google Meet'teki görünümünüzü kişiselleştirmenizi kolaylaştıracak üç yeni özelliğin gelecek günlerde uygulamaya ekleneceğini duyurdu.

Google Meet Dinamik Arka Planlara Kavuşuyor

İlk önemli yeni özellik, birden fazla video efektini birleştirme özelliğidir. Bu özellikle birlikte, Google Meet kullanıcıları daha dinamik bir deneyim yaratmak için arka plan ile filtre efektlerini birleştirebiliyor.

Kendini görüntüleme kutucuğundaki yeni bir katman simgesi artık hangi efektlerin kullanıldığını takip etmek için kullanılabiliyor. Aynı simge, bir efekti veya tüm efektleri tek seferde kaldırmak için de kullanılabiliyor.

Video efektlerini birleştirme özelliği, Google Meet kullanıcılarının çeşitli efektleri keşfetmesini ve uygulamasını kolaylaştıracak yeni, daha akıcı bir kullanıcı arayüzüyle birlikte geliyor. Efektler kategorilere göre gruplandırılmıştır.

Stüdyo Kalitesinde Aydınlatma ve Ses Özellikleri Eklendi

Son güncellemeyle sunulan bir diğer yeni özellik ise stüdyo aydınlatmasıdır. Bu özellik yalnızca web üzerindeki Google Meet kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve Duet AI for Google Workspace Enterprise eklentisine dahildir. Yeni özellik, stüdyo kalitesinde aydınlatmayı simüle etmek için kullanılabilir ve aydınlatma konumunu, parlaklığını ve rengini ayarlama özelliğini içerir.

Son olarak, “stüdyo sesi” artık web'de mevcut ve önümüzdeki haftalarda mobil Meet uygulaması için de destek eklenecek. Bu özellik, tipik Bluetooth kulaklıklardan ve çevirmeli katılımcılardan gelen düşük ses kalitesini yapay zekâ kullanarak otomatik olarak iyileştiriyor. Tıpkı stüdyo aydınlatmasında olduğu gibi, bu özellik de Duet AI for Google Workspace Enterprise eklentisi ile kullanılabilir.

Hem iOS hem de Android kullanıcıları bu özelliklerden bazılarına önümüzdeki iki hafta içinde, web'deki Google Meet kullanıcıları ise ay sonuna kadar kavuşacak.

Google Meet kullanıyor musunuz? Bu özellikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.