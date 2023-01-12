Google Meet'e Emojiler Ekleniyor

Pandemi döneminde yüz yüze görüşmenin azalmasıyla birlikte büyük bir çıkış yakalayan Google Meet, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Bugün gelen bir bilgiye göre Google Meet üzerinde artık emoji kullanmak mümkün hale gelecek.

Video konferanslar sırasında kullanıcılar, toplantıdakilere sessiz bir şekilde tepki göndermelerine olanak sağlayan emoji sistemini kullanabilecek.

Google Toplantıları Çeşitlendirmek İstiyor

Özellikle birçok katılımcının bulunduğu toplantılarda dinleyici kitlesinin konuşulan konulara karşı reaksiyonlarını takip etmek, bir hayli zor oluyordu. Ancak Zoom'dakine benzer bir şekilde emoji sisteminin Google Meet'e gelmesiyle birlikte konuşmacı ve dinleyici arasındaki anlık iletişimin gücü artacak.

Kullanıcılar konuşmanın herhangi bir anında birbirlerine emoji gönderebilecek. Bu emojiler, kalıcı olmayacak ancak Zoom'dakine benzer bir şekilde birden fazla kullanıcı aynı emojiyi gönderirse ekranın sol üst köşesinde patlayarak herkese görünür olacak.

Google Meet'in emoji yelpazesinde şu an için kalp, beğeni, parti patlaması, alkış, sevinç, hayret, düşünme, ağlama ve başparmak emojileri yer alıyor.

Ayrıca Google Meet'e kameranızı döndürdükçe sizinle beraber dönen 360 derece arka plan desteği de eklenmiş durumda. An itibarıyla iOS işletim sistemine sahip cihazlarda ve PC'de kullanılabilir olan özellikler, önümüzdeki haftalarda Android'e de getirilecek.