Şimdi WhatsApp Düşünsün: Google Mesajlar'a Snapchat Benzeri 3D Efektler Geliyor!

Google Mesajlar'ın, Snapchat'in popüler Lens özelliğine benzer şekilde, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını 3D efektlerle paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Uygulamanın APK dökümüne göre bu özellik hâlen geliştirme aşamasında ve ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Yeni özellik, kullanıcıların mesajlarına eğlenceli 3D avatarlar ve efektler eklemesine imkân tanıyacak ve kullanıcının yüz hareketlerini taklit eden veya çeşitli aksesuarlar ekleyen bu efektler, mesajlara yepyeni bir soluk getirecek.

Kamera Arayüzüne Yepyeni Filtre ve Efektler Eklenecek

Özellik, uygulamanın kamera arayüzüne yeni bir düğme ekleyerek mevcut efektleri gösteren bir seçenek havuzunu ekrana getirecek. Kullanıcılar bu simgelere dokunarak efektleri seçip, fotoğraf veya video çekebilecek.

Google Mesajlar'ın mevcut sürümünde keşfedilen dokuz farklı efekt bulunuyor ancak özellik herkese açık olarak kullanıma sunulmadan önce daha fazla efektin ekleneceği söyleniyor. Google, henüz özellik hakkında resmî bir bilgi veya zaman çizelgesi paylaşmadı. Özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Google'ın bir süredir Mesajlar uygulamasına yatırım yapmaya devam ediyor ve şirket WhatsApp'a rakip olarak kullanıcıları Mesajlar uygulamasına çekmek için gelecekte daha fazla yenilik ve iyileştirme yapmayı amaçlıyor.

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