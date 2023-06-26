Google Mesajlar, RCS için Yeni Bir Rozet Test Ediyor

Google, Mesajlar uygulaması içerisinde yer alan RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) sohbetlerini daha efektif kılmak için bir güncelleme yayınladı. 2019'un sonlarında kullanıma sunulan Google Mesajlar, gizliliğe gösterdiği önem ve içerdiği zengin ögelerle ön plana çıkıyor. Yayınladığı bu güncellemeyle dark yaratan şirket, çizgisini bozmadan ilerlemeye devam ediyor.

Google Mesajlar Yeni Bir Güncelleme Duyurdu

Teknoloji şirketi yayınladığı bu güncellemede kişinin resminin sağ alt köşesinde Mesajlar simgesini içeren bir rozet sunar. Bu yeni rozet, Google mesaj üyelerinin doğrudan ana konuşma listesinden RCS sohbetlerini kolaylıkla ayırt etmesini sağlar. Gelen güncellemenin ilginç bir yönü, verilen rozetin kullanıcıların Android telefonlarının varsayılan temasına uyacak şekilde ayarlanabilmesidir.

Önceden kullanıcılar gelen mesajın "RCS Mesajı" mı yoksa "Metin mesajı" mı olduğunu öğrenmek için sohbetin içerisine girmesi gerekiyordu. Rozetin kullanıma sunulmasının amacını uygulamada RCS sohbetlerini daha etkin hale getirmek olduğunu söyleyen Google, bu sohbetleri özellikler ve işlevsellik açısından geleneksel SMS'lerden ayırdığını rozetlerle belli ettiklerini söyledi.

RCS, Magic Compose benzeri yetkin özellikler de dahil olmak üzere birçok avantajı içerisinde barındıran bu Google mesajlar hâla karşılığını almış değil.Örneğin dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden biri olan Apple henüz bu güncellemeyi benimsemedi. Google'ın Apple'ı iMessage'da RCS'yi etkinleştirmeye davet etmesine rağmen, şirket bunu henüz kabul etmedi.