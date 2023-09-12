Google Mesajlar'a WhatsApp'ın Sevilen Özelliği Geliyor!

Görünüşe göre Google, Google Mesajlar için mesajlara ve RCS sohbetlerine birden fazla cihazdan erişmenize olanak tanıyacak çok kullanışlı bir güncelleme hazırlıyor.

Şu anda uygulamayı kullandığınız ana telefonunuz dışında başka herhangi bir cihazda Google Mesajlar'daki mesajları okuyamaz, gönderemez veya alamazsınız. Görünüşe göre Google bu sınırlamayı kaldırıyor ve yakında Google Mesajlar uygulamasının kendisini birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek.

Google Mesajlar'a Çoklu Cihaz Özelliği Geliyor

AssembleDebug tarafından Google Mesajlar'da bulunan kod dizilerine göre Google, Google Mesajlar'ı birden fazla cihazda kurmak için telefon numaranızı ve Google hesabınızı kullanacak.

Google yeni çoklu cihaz özelliğini etkinleştirdiğinde, Google Mesajlar'ı ikinci bir telefonunuz veya Android tabletiniz gibi diğer cihazlarda, ana SIM'inizi fiziksel olarak bu cihazlara takmadan kullanabilmeniz mümkün olacak.

Google Mesajlar'ın bu yeni çalışma prensibi, WhatsApp'ın çoklu cihaz bağlantısı özelliği ile büyük benzerlik taşıyor. WhatsApp, kullanıcıların mesajları dört cihaz arasında senkronize etmesine olanak tanıyor. Google'ın bunu nasıl ele alacağı ve kullanıcıların Google Mesajlar'a erişebilecekleri cihaz sayısında bir sınır olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

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