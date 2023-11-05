Google Mesajlar, Yeni Sürümünü Kullanıcılara Sunuyor: İşte Yenilikler!

Google Mesajlar, son haftalarda kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunuyor, ancak bu değişiklikler resmi olarak duyurulmadı. Şu anda, Google Mesajlar ekibi beta geri bildirimleri topluyor.

Google Mesajlar'ı açtığınızda, bir banner sizi karşılıyor: "Beta test kullanıcısı olarak Mesajlar'ın yeni bir sürümünü kullanıyorsunuz ve ne düşündüğünüzü bilmek istiyoruz."

Bu bildirime dokunduğunuzda, "Geri Bildirimi Paylaş" seçeneğiyle Google'ın genel geri bildirim aracına yönlendirilirsiniz. Aynı zamanda, Mesajlar uygulamasının hesap menüsünden "Yardım ve Geri Bildirim" bölümüne erişebilirsiniz.

Test Edilen Özellikler Neler?

Google Mesajlar'ın son bildirimi biraz belirsiz olsa da, özellikle bu hafta başında QR kod tabanlı Cihaz Eşleştirme özelliğinin tanıtılmasının ardından kullanıcılara sunuldu.

Eğer Google Mesajlar ekibi daha spesifik geri bildirimler almayı hedefliyorsa, bu seçenek Cihaz Eşleştirme sayfasında daha belirgin bir şekilde görünmeliydi.

Ayrıca, Google, sesli mesaj kaydediciyi yeniden tasarlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bazı kullanıcılar yeni kullanıcı arayüzünü zaten kullanıyor, ancak diğerleri yalnızca yeni bir simge görmüş olabilirler.

Daha önce, Google Mesajlar, gezinme çekmecesinin yerini alan yeni bir ana ekranı geniş çapta kullanıma sunmuştu. Test edilen diğer özellikler arasında animasyonlu emoji, ana ekranda bir kamera kısayolu ve yeniden tasarlanmış bir konuşma seçici yer alıyor.

Ancak, bu özellikler genellikle sınırlı bir kullanılabilirliğe sahiptir. Google Mesajlar ekibi, kullanıcıların görüşlerini dikkate alarak uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

Siz bu test sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.