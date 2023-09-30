Google Mesajlar'ın Yeni Güncellemesi Uygulama Tasarımını Değiştiriyor!

9to5Google tarafından detaylandırıldığı üzere şirket Mesajlar için seçenekler kısmını sol üst taraftan kaldıran bir güncelleme yayınladı.

Bunun yerine Google, önceki tüm içeriğini kullanıcının uygulamanın sağ tarafındaki dokunulabilir profil simgesine yerleştirmeyi tercih etti. Buradan arşiv, spam ve engellenenler, tümünü okundu olarak işaretle ve cihaz eşleştirme seçeneklerini bulabilirsiniz.

Google Mesajlar'ın kullanışlı kategori sekmeleri "Tümü", "Kişisel" ve "İş" de kullanıcılar için son güncellemede ortadan kalktı.

Google Mesajlar'a Başka Neler Geliyor?

Daha dikkat çekici değişikliklerin yanı sıra, Google estetik olarak da bazı şeyleri değiştiriyor. En son güncelleme en üstteki arama çubuğunu kaldırıyor ve yerine kullanıcının sağdaki Google hesabı simgesinin yanına daha küçük bir büyüteç koyuyor. Buna dokunulduğunda kullanıcılar yıldızlı konular, videolar, resimler, bağlantılar ve daha fazlası için çeşitli uygulama kısayollarını görebilecekler.

Google'ın Mesajlar'da yaptığı son değişiklikler tüm kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Henüz size ulaşmadıysa çok yakında güncellemeyi almanız muhtemel.

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