Rusya'nın İlk Elektrikli Otomobili 'Amber' Ortaya Çıktı: Alay Konusu Oldu!

Birçok diğer elektrikli otomobil üreticileri gibi Rusya'nın ilk elektrikli otomobili 'Amber' de "Tesla katili" olarak tanıtıldı ve otomobilin tasarımı çok geçmeden alay konusu hâline geldi.

Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin tasarladığı yeni otomobil esasında 1990 model Fiat Multipla'dan esinleniyor.

Otomobil Ukraynalıların Alay Konusu Oldu

Ön farlarının şekil ve konumunun etkisiyle ördek yavrusuna benzediği belirtilen Rusya'nın ilk elektrikli otomobili Amber bir anda viral oldu.

Özellikle Ukraynalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada yerden yere vurulan tasarımla ilgili olarak 'gereksiz' ve 'saçma' gibi ifadeler kullanıldı.

Önümüzdeki yıl içerisinde Rusya'da satışa sunulması beklenen Amber isimli modelin fiyatıyla ilgili herhangi bir detay bilinmiyor.

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