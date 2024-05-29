Google Bir Hizmetine Daha Veda Ediyor: Google Mezarlığına Eklenen Özellik Hangisi?

Bilindiği üzere Google, yeterince kullanılmayan ve ilgi görmeyen hizmetlerini belli bir süre sonra kapatarak meşhur "Google Mezarlığı"na ekliyor. Yeni gelen bilgilere göre Google, bu mezarlığa bir yeni hizmetini daha eklemeye hazırlanıyor.

Google Business Profile (Google İşletme Profili) kullananların erişebildiği sohbet özelliği, beklenen ilgiyi görmeyince kapatılma kararı alındı. Şirket bu özelliği birkaç içerisinde tamamen kaldıracağını açıkladı.

Google İşletme Profili Sohbet Özelliği Kapanıyor

Sadece işletmelere özel olarak tasarlanan sohbet özelliğinin kaldırılacağı net tarih de açıklandı. Birkaç ay sonra, 31 Temmuz itibariyle kullanıma kapatılacak olan özellik, artık işletmelerle yeni bir sohbet başlatamayacak.

Müşteriler, bu özelliği Google Arama ve Haritalar üzerinde bir işletmeyi bulduklarında direkt mesaj atarak iletişime geçmek üzere kullanabiliyordu. Ancak bunun çok rağbet gören bir özellik olmaması yolun sonuna gelmesine sebep oldu.

Özelliği kullanan müşteriler 15 Temmuz'da bilgilendirilerek özelliğin destekleneceği son gün bilgisine sahip olacak. Son güne kadar özellik kullanmaya devam edecek olsa da Google, sonrası için kullanıcılara işletmelerle görüşmeye devam etmek için alternatif kanalları değerlendirmelerini söylüyor.

Sohbet geçmişinin kaydını indirmek isteyen işletmeler de Google Takeout (Paket Servisi) aracılığıyla 31 Ağustos 2024'e kadar indirebilecekler.