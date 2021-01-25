Google Mobil Tasarım İçin Değişikliğe Gidiyor!

Google mobil tasarım ile ilgili yeniliklerini bir blog yazısında duyurdu. Şirket, dünyanın en büyük arama motoru olma unvanına sahip olan hizmetin mobil sürümü kullanılarak gerçekleştirilen arama sorgularına yoğunlaştığını ifade etti. Şirketin blogunda yayımlanan yazıya göre şirket, birkaç yıl öncesinde de olduğu gibi mobil sürümünün tasarımını değil kullanıcıları istenen sonuçlara yönlendirme çabası vermeye başlıyor.

Google Mobil Arama Sonuçları İyileştiriliyor!

Google, konu hakkında ele aldığı blog yazısında şu ifadelere yer verdi: “Yeni bir yılın başlangıcı, insanlara değişiklik yapma konusunda ilham verir. Bu zamanlar birçoğumuz için hayatımızı, kariyerimizi ve hatta çevremizi değerlendireceğimiz ve nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi düşündüğümüz zamanlar. Google Tasarımcısı Aileen Cheng için de durum böyleydi.”

Molly McHugh-Johnson tarafından yazılan yazının devamında ise aşağıdaki ifadeler kulanıldı.

“Aileen kısa bir süre önce önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olan arama deneyiminin görsel olarak yeniden tasarlanmasına öncülük etti. ‘İnsanların aradıklarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesi için süreci biraz basitleştirmek için bir adım geri çekilmek istedik' dedi."

Aileen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Arama gibi bir hizmet için görsel tasarımı yeniden ele almayı düşünmek gerçekten karmaşık. Google Arama’nın ne kadar geliştiği göz önünde alındığında bu çok daha doğru bir cüme oluyor. Sadece web içerisindeki bilgileri değil, dünyada mevcut tüm bilgileri organize ediyoruz. Web sayfalarını düzenlemeye başladık” dedi.

Mchugh-Johnson, mobil aramanın görünümü hakkında Aileen’den derlediği bilgileri blog yazısına aktardı. İşte Google’ın mobil alandaki yenilenme hareketi hakkında paylaşılmış bilgilerin listesi: