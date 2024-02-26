Google'ın MWC 2024 Özeti: Mesajlar, Gemini, Google Dokümanlar ve Dahası!

Google, MWC 2024'te birden fazla duyuru yaparak teknoloji camiasının dikkatini kendine çekti. Konuşmasına ilk olarak Google Mesajlar ile başlayan şirket, uygulama içinde artık yapay zeka temelli sohbet botu Gemini'ye erişim sağlanacağını duyurdu.

Mesajlar bölümünde Gemini birçok farklı noktada kullanıcılarına yardımcı olacak. Mesaj taslakları hazırlama, etkinlik planlama, fikirler üzerinden beyin fırtanası yapabilmeye ve bunun gibi pek çok hamle yapılmasını mümkün kılacak.

Google'ın Gelecek Planları Neler?

Google Mesajlar'a gelecek yapay zeka sohbet botu desteğinin şu an beta sürecinde olduğu ve ilk olarak sadece İngilizce dilinde kullanıma sunulacağı belirtildi. Bunun haricinde Android Auto için de bir duyuru yapıldı.

Otomobillere özel olarak tasarlanan Android Auto ile gelen uzun mesajlar yapay zeka ile özetlenebilecek. Sürüş sırasında gelen mesajları okumanın riskli olmasından yola çıkılarak geliştirilen özellik ile sürücülerin güvenliği öncelik alınıyor. Kurulacak sistem ile mesajlara yanıt vermeye yönelik öneriler de sunulacak.

Google diğer değindiği noktalar şu şekilde:

Android'in müzik çalma için çıkış/kaynak değiştiricisi artık Spotify Connect cihazlarını destekleyecek

Wear OS'a Google Haritalar ve toplu taşıma biniş kartları gibi destekler gelecek

Haritalara Lens için ekran koruyucu desteği gelecek

Android'e özel Lookout uygulamasında yapay zekanın oluşturduğu görsel altyazılar yer alacak

Google Dokümanlar'a artık el yazısıyla ek açıklamalar eklenebilecek

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere Google gelecek süreçte de yapay zeka temelli geliştirmeler ve yeniliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya devam edecek.