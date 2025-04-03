Google'ın Yeni Yapay Zeka Aracı, Ders Çalışmayı Hiç Olmadığı Kadar Kolaylaştıracak!

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Google, kısa bir süre önce popüler not alma aracı NotebookLM için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellenen yapay zeka destekli araç, kullanıcı deneyimini iyileştirecek önemli bir özellikle geliyor.

"Kaynakları Keşfet" adı verilen bu yeni özellik, kullanıcılara NotebookLM üzerinden yapay zeka ile internette arama yapma ve doğrudan notlarına ekleme imkanı tanıyor.

NotebookLM, Yapay Zeka İle İnternette Yaptığınız Aramaları Not Alacak

Google'ın geliştirdiği yeni özellik, en kısa tanımla kullanıcıların internette manuel olarak arama yapıp not tutma ihtiyacını kaldırıyor. Zira artık yalnızca aradığınız konuyu kısaca NotebookLM'ye tanımlamanız yeterli. Yapay zeka destekli not alma aracı, sizin yerine aramanızı internette tarayarak en alakalı bilgileri sizin için derleyip tıpkı bir ders notu veya rapor olarak sizlere sunuyor.

Google’ın ünlü yapay zeka modeli Gemini tarafından desteklenen bu özelliğe, NotebookLM'nin kaynak ekleme bölümü üzerinden erişebilirsiniz. Yapay zeka aracı, ne aramak istediğinizi birkaç kelimeyle açıkladıktan sonra sizlere arama ile ilgili en alakalı ve yararlı 10 sonucu özetleyerek not halinde sizin karşısına çıkaracak. Kullanıcılar ise hazırlanan sonuçlardan en uygun olanları kolayca not bölümüne ekleyebilecek.

Kaynakları Keşfedin adlı yeni özellik, uzun bir süredir çok sayıda kişi tarafından kullanılan NotebookLM'yi daha da yararlı bir araç haline getirecek gibi duruyor. Özellikle internet üzerinden ders çalışan veya araştırma yapan kullanıcılar arasında bu özelliğin oldukça popüler hale gelebileceğini söyleyebiliriz

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