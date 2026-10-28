Kingdom Come'un Yapımcısı Warhorse Siber Saldırıya Uğradı

Kingdom Come: Deliverance serisinin yapımcısı Warhorse Studios, siber saldırıya uğradığını 27 Ekim 2026'da açıkladı. Çekyalı stüdyonun resmi sitesindeki metne göre saldırganlar şirket sistemlerine ve şirket verilerine erişti. Siber güvenlik uzmanlarıyla çalışan Warhorse, hangi verilerin etkilendiği konusunda bilgi vermedi.

Warhorse Saldırı Hakkında Ne Söyledi?

Warhorse ilk mesajını Türkiye saatiyle 14.06'da X hesabından, oyuncularına ve dostlarına seslendiği kısa bir notla verdi. Stüdyo bu notta siber saldırıya uğradığını ve olayın tüm boyutunu anlamak için uzmanlarla çalıştığını yazdı. Daha ayrıntılı metni resmi sitesine ekleyen Warhorse, soruşturma sürerken ilgili makamlarla da iş birliği yapıyor.

Stüdyonun genel müdürü (CEO) Martin Frývaldský, yaşananı hem şirket hem de etkilenen herkes için ciddi bir olay olarak niteledi. Frývaldský'nin sözleriyle stüdyonun önceliği sistemleri güvenceye almak, ihlalin kapsamını belirlemek ve çalışanları, ortakları ve topluluğu korumak için gereken adımları atmak. Soruşturma sürerken röportaj vermeyen ve ek yorum yapmayan Warhorse, doğrulanmış yeni bilgileri elde ettikçe paylaşacak.

Oyuncuların Kişisel Verileri Risk Altında mı?

Warhorse'un metni oyunculardan ya da oyuncu hesaplarından hiç söz etmiyor. Stüdyo hangi verilere erişildiğini, saldırının ne zaman gerçekleştiğini, hangi sistemlerin etkilendiğini ve bir fidye yazılımının kullanılıp kullanılmadığını da açıklamadı.

Saldırıyı üstlenen bir grup da ortada yok. Shacknews saldırının arkasında kimin olduğunun bilinmediğini yazıyor, Warhorse'un metninde de fidye talebi yok. Push Square, Game Rant ve Gamereactor de aynı gün yayımlanan haberlerinde internette Warhorse kaynaklı bir veri sızıntısına rastlamadı. Resmi sayfadaki metin 28 Ekim 2026 itibarıyla güncellenmedi.

Yeni Kingdom Come ve Yüzüklerin Efendisi Oyunu Etkilenecek mi?

Warhorse, 20 Mayıs 2026'da 2 yeni proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu: yeni bir Kingdom Come macerası ve Yüzüklerin Efendisi evreni Orta Dünya'da geçen açık dünya bir rol yapma oyunu. Oyunların adı, çıkış tarihi ve platformları belli değil. Stüdyo saldırının bu projelerin geliştirme sürecine bir etkisi olup olmadığını da açıklamadı.

Oyun sektöründeki önceki büyük saldırılarda saldırganların kim olduğu ve ne istediği kısa sürede ortaya çıkmıştı. CD Projekt Red, Şubat 2021'de iç sistemlerinin bir kısmının ele geçirildiğini ve bazı verilerin çalındığını açıklarken saldırganların bıraktığı fidye notunu da paylaşmış, pazarlık etmeyeceğini söylemişti. Saldırganlar Cyberpunk 2077 ile The Witcher 3'ün kaynak kodlarını açık artırmaya çıkarırken Gwent'in kodunu da internette yayımladı.

Aralık 2023'te Insomniac Games'e yapılan saldırıda Rhysida adlı fidye grubu, ele geçirdiği veriler için 7 gün içinde 50 Bitcoin istemişti. Süre dolup ödeme yapılmayınca grup, Marvel's Wolverine'e ait içerikleri ve çalışanların kişisel belgelerini de kapsayan 1,67 TB veriyi yayımladı. CD Projekt Red ve Insomniac örneklerinde saldırganlar ve talepleri biliniyordu, Warhorse'ta ikisi de belli değil.

Kingdom Come Oyunları Türkiye'de Kaç Dolar?

Warhorse'un 2 oyunu Türkiye'de dolar fiyatıyla satılıyor. Steam Türkiye'de Kingdom Come: Deliverance 22,99 dolar, bu da Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 1 bin 145 TL'ye denk geliyor. Kingdom Come: Deliverance 2 44,99 dolardan satılıyor, bu da aynı kurla 2 bin 240 TL ediyor.

Kingdom Come oyunlarında Türkçe arayüz ve altyazı var, Türkçe seslendirme bulunmuyor. Şubat 2025'te çıkan Kingdom Come: Deliverance 2, 6 milyon satış barajını Haziran 2026'da aşmıştı. Oyun için duyurulan son hikâye eklentisi Mysteria Ecclesiae ise Kasım 2025'te çıktı.

Editörün Yorumu

CD Projekt Red, 2021'deki saldırıyı duyurduğu ilk metinde oyuncu verilerinin ele geçirilen sistemlerde bulunmadığını açıkça yazmıştı. Warhorse'un metninde bu yönde tek bir cümle yok, stüdyodan ilk olarak bu konuyu netleştirmesini bekliyorum. Topluluğu korumaktan söz edilmesi oyuncuların da hesaba katıldığını düşündürse de o açıklama gelene kadar Warhorse adına gelen e-postalara temkinli yaklaşmak yerinde olur. Yapımdaki 2 oyuna ait dosyalar internete düşerse onları indirmemek de en güvenli yol.