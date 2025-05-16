Google Yapay Zeka Sayesinde Kısa Sürede Para Bastı

Google One, 2024 Şubat'ta 100 milyon ücretli kullanıcıyı geçtiğini duyurmuştu. Aradan sadece 15 ay geçti ve sayı 150 milyonu aştı. Altı yıl boyunca ağır ağır büyüyen servis, son dönemde yapay zeka odaklı yeniliklerle resmen vites artırdı.

Geçen yıl abonelik sınırını aşan şirket kutlamayı AI Premium Plan'ı piyasaya sürerek yapmayı seçmişti. Bu paketin aylık fiyatı 20 dolardı ve Gemini Advanced gibi gelişmiş yapay zeka araçlarının yanı sıra 2 TB bulut depolama sunuyordu. İlk bakışta paketin fiyatı çok yüksek gibi görünüyor ama yine de paketin alıcısı o kadar çoktu ki şimdi Google, ettiği kârın kutlamasını yapıyor. Google One'ın başındaki Shimrit Ben-Yair'e göre bu premium paket, milyonlarca kullanıcıyı kendine çekmiş.

Apple, Google'a Açık Ara Fark Attı

Google One, YouTube Premium ve YouTube TV gibi servislerle toplamda yaklaşık 275-325 milyon ücretli kullanıcıya ulaşmış durumda. İstatistiksel olarak bu veriler hiç de fena değil ama Apple hâlâ çok daha ileride.

2024 itibarıyla Apple'ın toplam abonelik tabanı 1 milyar kullanıcıyı geçmişti. Bu fark kolay kolay kapanacağa benzemiyor.

Google One AI Premium Plan'da Neler Var?

AI Premium Plan dışında ücretli Google One katmanlarında ekstra depolama, öncelikli destek, aileyle paylaşım gibi avantajlar da var. Ayrıca Google, Google Fotoğraflar'ın bazı gelişmiş özelliklerini sadece bu abonelere açtı. Ancak YouTube Music ya da Premium gibi servisler bu pakete dahil değil. Yine de Google bu konuda küçük bir jest yapmış ve 2 TB ve üzeri Google One kullanıcıları için YouTube Premium'a geçişi aylık 12 dolara düşürmüş. Normalde bu hizmetin fiyatı 14 dolar, yani küçük de olsa bir indirim var.

Geçen yıl tanıtılan Google One Lite planı ise sadece belirli ülkelerde, örneğin Hindistan'da mevcut. Ayda yalnızca 0.70 dolara 30 GB'lık ekstra depolama sağlıyor.