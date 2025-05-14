Google'ın Hırsızlara Eyvallahı Yok! Android Cihazlar Asla Satılamayacak

Google, Android telefonların fabrika ayarlarına döndürülmesini engelleyen mevcut güvenlik sistemine yeni bir katman ekledi. Android 15 ile birlikte gelen geliştirilmiş Factory Reset Protection (FRP) sistemine bir güncelleme daha getirmeye niyetlenen şirket; telefonun kurulum sihirbazı atlanarak sıfırlandığını algılarsa kullanıcıdan tekrar fabrika ayarlarına döndürmesini isteyecek.

Google'ın I/O etkinliğinde yayınlanan The Android Show yayını sırasında açıklanan bu yeni güvenlik önlemi sayesinde; telefonun eski sahibinin Google hesabı veya ekran kilidi olmadan ilerleme yapılması engellenecek.

Hırsızların Hiçbir Taktiği İşlemeyecek

Android telefonlar uzun süredir FRP sayesinde sıfırlandıktan sonra eski sahibin bilgileri olmadan kullanılamıyordu. Ancak bazı hırsızlar, kurulum sihirbazını atlayarak ya da geliştirici seçeneklerinden "OEM kilidini açma" gibi yöntemlerle bu korumayı devre dışı bırakmanın yollarını bir şekilde buluyordu.

Android 15'le gelen ilk güvenlik güncellemesi bu yolları büyük ölçüde kapatmıştı. Artık kurulum sihirbazını atlarsanız bile yeni bir Google hesabı ekleyemiyor, ekran kilidi oluşturamıyor ve uygulama yükleyemiyorsunuz. Yeni güncellemeyle birlikteyse sistem bu tür atlatma girişimlerini fark ettiğinde sizi tekrar fabrika ayarlarına döndürmeye zorlayacak. Ve bu döngü, eski sahibin kimlik doğrulaması yapılana kadar devam edecek.

Temel Telefon İşlevlerini Kullanamayacaklar

Özelliği tanıtmak üzere paylaşılan ekran görüntüsünde kullanıcıya "Bu cihaz sıfırlandı ancak kurulum sırasında doğrulama başarısız oldu. Lütfen tekrar sıfırlayın ve önceki ekran kilidi ya da Google hesabını girin" uyarısı çıkıyor. Cihaz, bahsi geçen işlemler tamamlanmadan telefon görüşmeleri gibi en temel işlevleri bile yapamayacak hale geliyor.

Google yeni sistemin 2025 sonunda Android 16'nın bir ara güncellemesiyle entegre edileceğini açıkladı. Yani ilk sürümde değil, sonraki bir Quarterly Platform Release (QPR) güncellemesiyle kullanıcılara sunulacak.