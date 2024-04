Google Yine Şaşırtmıyor: Bir Hizmetinin Daha Fişini Çekiyor!

Google başta arama motoru, Gmail ve YouTube olmak üzere birçok servisi ile interneti domine ediyor olsa da, ünlü olduğu bir yönü daha var; kullanıma sunduğu servisler beklenilen ilgiyi görmeyince fişini çekmek!

Google'ın kullanıma kapattığı donanım, servis ve uygulamalar o kadar fazla ki, bunları bir arada görmeyi sağlayan Killed By Google adlı bir internet sitesi bulunuyor ve bu siteye göre haberimizin konusu olan servisle birlikte Google, 295 kez fişi çekti.

Ekim 2020'de kullanıcılara VPN hizmeti sunmaya başlayan Google ilk etapta bunu 2 TB'ın üzerindeki Google One paketleriyle sundu. Günümüze kadar gelen süreçte kullanıcı sayısını artırmak için bu VPN hizmeti daha uygun fiyatlı Google One paketlerine dahil edildi.

Google is emailing Google One subscribers to inform them that the free VPN by Google One service is being discontinued later this year.



Google is also discontinuing free shipping for select print orders from Google Photos in Canada, the UK, the U.S., and the EU starting May 15.… pic.twitter.com/y17wz9LJUP