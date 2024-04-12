Google Yine Şaşırtmıyor: Bir Hizmetinin Daha Fişini Çekiyor!

Google başta arama motoru, Gmail ve YouTube olmak üzere birçok servisi ile interneti domine ediyor olsa da, ünlü olduğu bir yönü daha var; kullanıma sunduğu servisler beklenilen ilgiyi görmeyince fişini çekmek!

Google'ın kullanıma kapattığı donanım, servis ve uygulamalar o kadar fazla ki, bunları bir arada görmeyi sağlayan Killed By Google adlı bir internet sitesi bulunuyor ve bu siteye göre haberimizin konusu olan servisle birlikte Google, 295 kez fişi çekti.

Google One VPN hizmetinin fişi çekiliyor!

Ekim 2020'de kullanıcılara VPN hizmeti sunmaya başlayan Google ilk etapta bunu 2 TB'ın üzerindeki Google One paketleriyle sundu. Günümüze kadar gelen süreçte kullanıcı sayısını artırmak için bu VPN hizmeti daha uygun fiyatlı Google One paketlerine dahil edildi.

Google is emailing Google One subscribers to inform them that the free VPN by Google One service is being discontinued later this year.



Google is also discontinuing free shipping for select print orders from Google Photos in Canada, the UK, the U.S., and the EU starting May 15.… pic.twitter.com/y17wz9LJUP — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 11, 2024

Evet, Google VPN'in kullanım oranı düşük ve bilinirliği azdı fakat ücretsiz ve sınırsız bir VPN'e sahip olmak kullanıcılar açısından oldukça güzel bir avantajdı. Avantajdı diyoruz, zira başlıktan anlayacağınız üzere Google sınırlı kullanıcı sayısı nedeniyle VPN servisininde fişini çekme kararı aldı.

Google One abonelerine gönderilen e-postaya baktığımızda net bir tarih verilmediğini görüyoruz. Google kademeli bir şekilde hizmeti sonlandıracağını ve yıl sonuna geldiğimizde tamamen kullanımdan kalkmış olacağını belirtiyor.

Konu hakkında 9to5Google'a konuşan bir Google sözcüsü, VPN hizmetini düşük kullanım oranı nedeniyle kapattıklarını ve buradan tasarruf edecekleri zaman ve maliyeti diğer popüler Google One özelliklerini geliştirmek için kullanacaklarını dile getirdi.