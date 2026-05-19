Steam Sıra Tabanlı Rol Yapma Oyununda İndirime Gitti! İşte İndirimli Fiyatı

Steam yeni indirim kampanyalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bilim kurgu temalı The Surge 2’de yüzde 90’lık bir indirim yapan platform son olarak sıra tabanlı bir rol yapma oyununda dikkat çeken bir kampanya başlattı. Peki bu oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Darkest Dungeon 2 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Darkest Dungeon 2 kısa bir süre önce Steam’de yüzde 75 indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunun fiyatı 18,99 dolardan (865 TL) 4,74 dolara (216 TL) kadar düştü. Öte yandan indirimin 1 Haziran’a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Yani oyunu satın alıp almamaya karar vermeniz için önünüzde yaklaşık 13 günlük bir süre var.

Darkest Dungeon 2 Nasıl Bir Oyun?

Darkest Dungeon 2 karanlık bir atmosfere ve yüksek zorluk seviyesine sahip sıra tabanlı bir rol yapma oyunu diyebiliriz. Oyunda dört kahramandan oluşan bir grup kuruyorsunuz ve bu ekiple tehlikeli yollarda ilerliyorsunuz. Savaşlar sıra tabanlı şekilde ilerliyor. Yani saldırıları dönüşümlü olarak yapıyorsunuz. Kısacası buradaki asıl amaç sadece düşmanlarla savaşmak değil. Aynı zamanda ekibinizin stresini ve moral durumunu yönetmeniz gerekiyor.

Darkest Dungeon 2 Türkçe Desteği Var mı?

Darkest Dungeon 2'nin Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe desteğinin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle oyunu satın alıp yüklediğinizde İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Almanca gibi diğer dilleri seçmeniz gerekiyor. Bu da yapımın en büyük eksilerinden birisi.

Darkest Dungeon 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460

: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 950 | AMD R7 370

: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse çok uzun süredir sıra tabanlı bir oyun oynamadım. Ancak Clair Obscur: Expedition 33 ile birlikte bu dövüş sistemine sahip oyunlara ilgim yeniden arttı. Eğer siz de rol yapma ve sıra tabanlı oyunlara karşı ilgiliyseniz halihazırda indirimdeyken Darkest Dungeon 2'ye bir şans verebilirsiniz.