Çok Güçlü İşlemciye Sahip Telefon Yolda! 144Hz OLED Ekran Sunacak

Xiaomi 17T Pro ile ilgili şimdiye kadar birçok gelişme yaşandı. En son tanıtım tarihi açıklığa kavuşan modelin şimdi de fiyatı sızdırıldı. Bununla birlikte yeni akıllı telefonla ilgili cevabı merak edilen bir soru daha yanıt buldu. Görünüşe bakılacak olursa cihaz özellikle fiyatıyla konuşulacak.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun başlangıç fiyatı 68 bin 535 ruble olacak. Bu da güncel kurla 44 bin 16 TL'ye denk geliyor. Hatırlatmak gerekirse Xiaomi 15T Pro, şu an 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Yeni akıllı telefon, öncekine göre çok daha iyi donanımla birlikte gelecek. Hem sızıntıyı hem iki model arasındaki farkı göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin 53 bin TL civarında fiyatla satılabileceğini söylemek mümkün.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 15T Pro şu an Türkiye'de satışta. Bunu göz önünde bulundurarak yeni akıllı telefonun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki marka şimdiye kadar konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. O yüzden küçük bir ihtimal de olsa planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun tanıtımı, 28 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tanıtımla beraber akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri açıklığa kavuşacak. Bir önceki model Xiaomi 15T Pro ise Eylül 2025'te tanıtılmıştı. Hatta Xiaomi 14T serisinin Pro modelinin tanıtımı da Eylül 2024'te yapılmıştı. Görünüşe göre marka, 17T serisinde bir değişikliğe giderek bu tarihi biraz erkene çekiyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Xiaomi 17T Pro, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W hızlı şarj teknolojisini desteleyecek. Özellikle akıllı telefonunu çok sık şarj etmek istemeyenler için bataryanın büyük avantaj sunacağını söylemek mümkün. Öte yandan şarj hızı da oldukça yüksek görünüyor. Cihazınızı tamamen şarj etmek için çok fazla beklemenize gerek bırakmayacaktır.

Xiaomi 17T Pro Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Telefon, Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Daha önce vivo X300s, OPPO Find X9s Pro ve OnePlus Ace 6 Ultra gibi akıllı telefonlarda da tercih edilen bu işlemci, en iyi grafikli mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırıyor. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'da 120 FPS elde edebiliyorsunuz. Yoğun güç tüketen Genshin Impact'te ise 60 FPS alabiliyorsunuz.

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihaz, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı elde edeceğiz. Ekran boyutu, film izlemek, sosyal medyada gezinmek ya da oyun oynamak için ideal görünüyor. Ekran teknolojisi ise canlı renkler ve derin siyahlar elde etmemizi mümkün kılacaktır. Öte yandan yüksek yenileme hızı ise menüler arasında geçişleri, kaydırma hareketlerini oldukça akıcı hâle getirecektir.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekecek bir model olacağını düşünüyorum. Dimensity 9500 kullanılması ve OLED ekran tercih edilmesi sayesinde oyun oynamak epey keyifli hâle gelecektir. Canlı renkler sunacak olan bu cihazın güçlü işlemcisi sayesinde oyunlarda yüksek performans sağlayarak beklentileri karşılayacağını söyleyebilirim.