Detaylar Ortaya Çıktı: Instagram'a Girmek için e-Devlet Kullanılacak

Türkiye, sosyal medya kullanımında yeni bir döneme geçiş yapıyor. Bildiğiniz üzere ülkemizde uzun zamandır sosyal medya platformlarına kimlik doğrulama ile girilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyordu. Son olarak sizlere bu doğrultuda Meta gibi şirketlerle anlaşma sağlandığını aktarmıştık. Şimdi ise bu uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği ve nasıl işleyeceği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Nasıl Çalışacak?

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu'nun paylaşımına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sosyal medya platformlarını doğrulamak için e-Devlet kullanacak. Yeni hesap açan ve halihazırda kullandığı hesabı kaybetmek istemeyen kişiler, e-Devlet üzerinden bir kod alacak. Bu kod ile kimlik doğrulama yapılacak.

Böylelikle kimlik doğrulama ve yaş doğrulama bir arada olacak. 15 yaş altındaki vatandaşlar kod alamayacak ve sosyal medya hesapları açamayacak. Halihazırda var olan hesaplar ise kapatılacak. Kuşkusuz bazı çocuk yaştaki kullanıcılar hesaplarını kaybetmemek için aileleri üzerinden doğrılama yapacaktır.

Bu durumda kimlik doğrulama yapan aile bireynin o hesaptaki paylaşımlar için sorumlu olma ihtimali yüksek. Sosyal meyada platformları 7'den 70'e herkesi kendine bağımlı hale getiriyor. Bu nedenle çocukların Instagram ve TikTok gibi platformlarda 7/24 video izlemeyecek olması güzel. Ancak uygulamanın herkes için olması bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Örneğin beni bir kullanıcı olarak asıl endişelendiren konu ifade özgürlüğü. Türkiye halihazırda ifade özgürlüğü konusunda başarılı bir ülke değil. Günümüzde pek çok kişi sosyal medya paylaşımları yüzünden hukuki sorunlar yaşıyor. Bu paylaşımlar sadece eleştiri ile sınırlı kaldığında bile sorun olabiliyor.

Mevcut sistemde bile durum böyleyken yenisinde paylaşım yapan insanları bulmak çok daha kolay olacak. Bu da büyük olasılıkla insanların sindirilmesine ve kitlelerin artık ses çıkaramamasına yol açacak. Kim bilir belki de ben yanılıyorumdur ama muhtemelen önümüzdeki dönemlerde sosyal medya paylaşımları yüzünden sorun yaşayan insan sayısı artacak.

Sosyal Medyada Kimlik Doğrulama Ne Zaman Başlayacak

Yine gazeteci Haskoloğlu'na göre proje altı ay içerisinde başlayacak. Yani 2026 bitmeden Türkiye'deki tüm kullanıcılar hesaplarını aktif hale getirmek zorunda olacak. Aksi durumda belirli bir süre içerisinde hesabınız kapatılacak. Elbette ki hala kafa karışıklığına neden olan bazı detaylar var. Örneğin VPN ile bu engel aşılabillecek mi bilmiyoruz.

Hangi sosyal medya platformları bu uygulamanın hedefi olacak da belirsiz. Instagram, TikTok ve X doğal olarak kimlik doğrulama ile girilecek platformlar arasında yer alacak. Peki özünde sosyal medya olmayan ama zaman içerisinde evrim geçiren Reddit de sayılacak mı? Tüm bu soruların cevabı birkaç ay içerisinde belli olacak.

Editörün Yorumu

Ben belirli bir yaşın altında olan insanların sosyal medya erişiminin kısıtlanması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle projenin bu kısmını destekliyorum. Ki bu pek çok gelişmiş ülkede de uygulanan bir taktik. Ancak bir yandan da yaptığım her paylaşımın ya da tartıştığım her insanın bana hukuki sorun çıkarma olasılığı beni endişelendiriyor. Umarım benim endişelerim boş çıkar ve bu uygulama sadece çocukları korumak amacıyla sınırlı kalır.