LG'den Dünyanın İlk 1080p Çözünürlükte 1000 Hz Ekran Yenileme Hızı Sunan Oyuncu Monitörü Geliyor!

Teknoloji alanındaki yenilikler hız kesmeden devam ederken, bunun yansımalarını monitörlerde de sıkça görmeye başladık. LG ise bu bağlamda oyuncu monitörlerinde yeni bir kapı aralayacak, dünyanın ilk doğal 1080 piksek çözürlükte 1000 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü UltraGear 25G590B'yi tanıttı. Peki, UltraGear 25G590B'nin diğer monitörlerden farkı ne? Gelin birlikte bakalım.

LG UltraGear 25G590B'nin Diğer 1000 Hz Oyuncu Monitörlerinden Farkı Ne?

Bilindiği üzere daha önce 1000 Hz yenileme hızı sunan farklı markalara ait monitörler görmüştük. Ancak LG UltraGear 25G590B, bu alanda bir ilki gerçekleştirerek, bu ekran yenileme hızına, çözünürlükten taviz vermeden ulaşıyor.

Hatırlasanız daha önce, Philips 27M2N5500XD, HKC ANTGAMER ANT275PQ MAX ve AOC AGON AGP277QK gibi 1000 Hz ekran yenileme hızını aşan oyuncu monitörleri satışa sunulmuştu. Fakat bu modeller yüksek yenileme hızına ulaşabilmek için "çift mod" teknolojisiyle çözünürlüğü 720 piksel düşürüyorlar.

Rekabetçi FPS oyunları oynayan oyuncular çok iyi bilir ki 720p çözünürlük özellikle büyük ekranlarda ciddi görüntü bozulmalarına ve pikselleşmeye yol açar. LG UltraGear 25G590B ise e-sporcuların standart kabul ettiği Full HD (1080p) çözünürlüğü koruyarak 1000 Hz ekran yenileme hızına ulaşıyor.

Peki bu oldukça yüksek yenileme hızı bize pratikte bize ne sağlayacak? 24.5 inç boyutundaki bu oyuncu monitörü, pikselleri saniyenin binde biri oranında yenileyerek, CS2, Fortnite veya PUBG gibi rekabetçi oyunlarda düşmanlarınızı rakiplerinizden çok daha önce farketmenizi sağlıyor.

LG UltraGear 25G590B'nin Görüntü Kalitesi Nasıl?

Eski oyuncu monitörlerinde yüksek yenileme hızlarına ulaşmak için renk kalitesinden ödün veren TN paneller kullanılırdı. LG ise, UltraGear 25G590B'de kaliteli bir IPS panel kullanarak hem yüksek yenileme hızını hem de iyi bir görüntü kalitesini tek bir ekranda birleştirmeyi başarıyor.

Cihazın, öne çıkan özelliği devasa yenileme hızı olsa da tek özelliği bu değil. Monitörde hareket netliği artıran Motion Blur Reduction Pro teknolojisini kullanmış. Bu teknoloji sayesinde yüksek ekran yenileme hızlarında bile ekrandaki gölgelenmeler ve bulanıklık sıfıra indirilerek, kullanıcılara yüksek netlikte görüntüler vaat ediliyor.

Ayrıca görüntü kalitesi tarafında yapay zeka teknolojilerinden de yararlanılmış. LG mühendisleri, oynadığınız oyunun türüne göre ekran özelliklerini anlık olarak optimize ediyor. Bu yapay zeka destekli optimizasyonun en büyük avantajı ise, karanlık köşelerde saklanan rakipleri anında belirginleştirmesi. Sistem, oyun motorundaki aydınlatma farklarını analiz ederek, siz müdahele etmeden kontrastı otamatik olarak dengeliyor.

Oyuncu Monitörlerindeki 1000 Hz Ekran Yenileme Hızı Gerçekçi mi?

1000 Hz ekran yenileme hızından tam anlamıyla faydalanmamız için en az 1000 FPS alabileceğimiz bir sisteme sahip olmamız gerekiyor. Günümüzdeki üst düzey donanımlar, 1080p çözünürlükte bile bu FPS değerlerine ulaşmakta zorlanıyor. Sadece CS2 veya Valorant gibi oyunlarda bu seviyelere yaklaşmak mümkün oluyor.

Yine de oyunlarda 800-900 FPS bandını görebilmeniz için Ryzen 7 9850X3D işlemci ve RTX 5090 ekran kartı gibi bileşenlere sahip olmanız gerekiyor.

LG UltraGear 25G590B Ne Zaman Çıkacak?

LG UltraGear 25G590B'nin çıkış tarihine gelirsek, cihazın 2026 yılının ikinci yarısında küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor.

LG UltraGear 25G590B'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

LG, şu an için devasa ekran yenileme hızına sahip monitörünün fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, cihazın oyuncu monitörü piyasasındaki ilk doğal 1000 Hz 1080p monitör olacak olması fiyatının pahalı olacağını bize gösteriyor.

Editörün Yorumu

Oyuncu monitörü kullanan biri olarak, LG UltraGear 25G590B'nin sunduğu 1080p'de 1000 Hz ekran yenileme hızını beğendiğimi itiraf etmeliyim. Ancak, oyuncuların bu kadar yüksek yenileme hızına gerçekten ihtiyacı var mı? Çünkü, FPS oyunları bile oynuyorsanız, 144 Hz ile 330 Hz arasındaki yenileme hızlarına sahip bir oyuncu monitörü hayli hayli yeterli olacaktır.