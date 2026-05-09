Sony, Oyuncuların Üzerinden Büyük Yük Alacak! Efsane Sistem Yolda

Sony, yeni patent aldı. Oyuncular için epey heyecan verici olan bu gelişme, PlayStation kullanıcılarının üzerindeki yükü alacak bir sistemin yolda olduğunu gösterdi. Yeni sistem sayesinde oyuncular efsane anları kaçırmayacak, bunları sosyal medya üzerinden arkadaşlar ve takipçiler ile paylaşmak son derece kolay bir hâle gelecek

Sony Nasıl Bir Sistem Üzerinde Çalışıyor?

Ortaya çıkan bilgilere göre Sony Interactive Entertainment, oyunlardaki en iyi anları tespit edip bunları paylaşmaya hazır hâle getiren yapay zeka destekli bir sistem üzerinde çalışıyor. Yeni sistem, PlayStation'da oyun oynarken manuel olarak ekran görüntüsü veya kayıt almaya gerek bırakmayacak şekilde tasarlanıyor.

Oynayış sırasında bölüm sonu canavarı olarak nitelendirdiğimiz güçlü düşmanlara karşı savaşırken, önemli zaferler elde ederken, nadir görülen başarılar elde ederken ya da beklenmedik ve epey ilginç anlar yaşanırken sistem otomatik olarak devreye girecek. Oyuncuyu takip edecek olan bu sistem, önceden belirlenmiş bölümlere göre çalışmayacak. Bunun yerine oyuncunun oyun tarzı göz önünde bulundurulacak. Yani herkeste olan kayıtları tekrar tekrar paylaşmayacaksınız, size özel anları elde edeceksiniz.

Video kaydetme ve kırpma gibi zahmetli olabilecek tüm işlemler yine Sony'nin yapay zeka destekli sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, bu noktada mümkün olduğunca oyuncunun işini kolaylaştırmayı planlıyor. Oyunculara ise sadece bunları tek bir dokunuşla kendi sosyal medya platformunda paylaşmak kalacak.

Sony'nin Yeni Sistemi Neler Oluşturacak?

Sony'nin yeni sistemi sadece video kaydı almakla sınırlı olmayacak. Bununla birlikte daha pek çok farklı formatta içerik elde edilebilecek. Şık tasarıma sahip ve kısa açıklamalar içeren görseller, birden fazla önemli anı birleştiren kolajlar hazırlayabilecek. Öte yandan YouTube'un Shorts içerik türüne, Instagram'ın Reels formatına ve genel olarak TikTok için uygun yapıda kısa videolar elde etmenizi mümkün kılacak.

Sony'nin Yeni Sistemi Ne Zaman Sunulacak?

Sony, yeni sistemin sadece patentini aldı. Şirket, yeni sistemi eğer gerçekten hayata geçirirse bunu PlayStation 5'in kullanım ömrünü uzatmak adına büyük bir güncelleme ile devreye alabilir. Tabii, bunun hemen yarın olmasını beklemek doğru olmaz. 2026 yılının sonuna ya da 2027 yılının başında devreye alınacak bir güncelleme ile yeni sisteme kavuşabiliriz.

Diğer yandan bunu PlayStation 5 için değil, PlayStation 6 için de sunabilir. Bu kadar gelişmiş bir sistem için PS6'nın çıkışının beklenmesi şu an en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Yeni nesil oyun konsolunu öne çıkaracak bir özellik olarak tanıtılması muhtemel. Yeni konsolun şu an 2027 ya da 2028 yılında tanıtılacağı öngörülüyor. Eğer Sony, bu sistem için PS6'yı beklerse bu yıl içinde yeni özelliğe erişmek mümkün olmaz.

Editörün Yorumu

Uzun zamandır oyun dünyasını takip eden birisi olarak şunu rahatça söyleyebilirim ki Sony, yeni fikirler denemekten hiç vazgeçmeyen bir şirket. PlayStation'ın bu kadar yaygın şekilde kullanılmasının temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebilirim. Patenti alınan bu yeni sistemi de yine şirketin yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olarak görüyorum. Kullanıma sunulması durumunda önemli anları paylaşmaktan keyif alan PlayStation kullanıcılarının işi kolaylaşacak ve ortaya son derece özgün içerikler çıkacaktır.