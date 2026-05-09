16 GB RAM'li Telefon Yolda! Çok Güçlü İşlemci, OLED Ekran ve Dahası

OPPO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Reno 16 Pro olarak isimlendirilen telefonun ekran özellikleri ortaya çıktı. Cihaz yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB ve 512 GB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hız ısayesinde ise akıcı ekra ndeneyimi elde ediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro'da Dimensity 9500s işlemcisi bulunabilir. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Yani telefonda kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunabilir. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro'nun 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulnuuyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.677 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.351 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. OLED'in ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.