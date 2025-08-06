Google'a 88 Sayfalık Dava Dosyası! Sebebi Şaşırtmadı

Reklam teknolojisi şirketi OpenX, Google'ın kasıtlı olarak rekabete müdahale ettiği iddiasıyla Virginia'daki ABD Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Davada 88 sayfalık şikayet dosyası yer aldı. Bu dosyada Google'ın tekelci davranışlar sergilediği, rekabete zarar verdiği ve şirketlerin gelişmesine engel olduğu iddiaları yer aldı. OpenX CEO'su John Gentry, açtıkları davanın şirket zararlarını telafi etmesiyle beraber, sektöre adalet getireceğini düşünüyor.

Google'a Açılan Antitröst Davası Devam Ediyor

Bu dava aslında ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Google'a karşı açtığı bir antitröst davasını takiben açıldı. Bildiğiniz üzere Google, dijital reklam pazarının lideri. İnternette dolaşırken önünüze çıkan reklamlar Google'ın eseri. Ancak OpenX gibi pek çok şirket, Google'ın bile isteye düzenlediği algoritma özelliklerinden ötürü ürün kalitelerinin düştüğünü belirtiyor.

OpenX Yasaklama Emri Talep Etti

Google, bu iddialara herhangi bir yanıt vermezken OpenX, mahkemeden sert bir talepte bulundu. Şirket zararlarının temin edilmesini zaten talep etti, ancak bir de Google'ın rekabet karşıtı davranışlarını yasaklayan bir mahkeme emri çıkarılmasını istiyor. Google, bu isteğe karşı da bir yorum yapmadı ama şirketin yakın zamanda bir itiraz planı olduğu biliniyor. Yasaklama emrinin çıkması için bir jüri duruşması gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmese bile davanın çok uzun süreceği düşünülüyor.

Google'ın Reklam Teknolojisi İş Birimi Kapatılabilir

Mahkemeden çıkabilecek en sert karar ise Google'ın reklam teknolojisi iş birimini kapatmaya zorlanması olacak. Önceki davanın yargıcı, Google'ın belirli çevrimiçi reklam teknolojisi pazarlarında yasa dışı bir tekele sahip olduğuna hükmettiğinden, işler Google için pek parlak görünmüyor.