Google Oturum Açma Sayfasında Değişiklik: Yeni Tasarım Nasıl Görünüyor?

Yazılım devi Google, oturum açma sayfasında önemli bir değişiklik yaptı. Google hesabına giriş yapma sayfası, bu değişiklik ile beraber daha modern bir arayüze sahip oldu.

Google'ın Yeni Oturum Açma Sayfası Nasıl Görünüyor?

Google, geçtiğimiz haftalarda yeni oturum açma sayfasının tanıtımını yapmıştı. Şirket, yenilenen tasarımı 21 Şubat 2024 itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. 4 Mart 2024 tarihine kadar yeni tasarıma geçişin tamamlanması hedefleniyor.

Eski oturum açma sayfasında orta kısımda bir kutucuk konumlanıyordu. Kutucuğun üst kısmında Google yazısı yer alırken hemen altta e-posta, telefon ve parola bilgilerinin girilmesi için bir yer bulunuyordu.

Yeni tasarımda küçük değişiklikler yapılarak giriş yapma sayfasının daha modern bir arayüze kavuşması sağlandı. Sayfa, 2014 yılında tanıtılan Materyal Tasarım anlayışına daha uygun hâle getirildi.

Söz konusu sayfada artık ekranın boyutuna göre otomatik olarak ayarlanan dikdörtgen bir kutucuk bulunuyor. Yani bilgisayar ekranlarında daha geniş, akıllı telefonlarda ise daha dar görünüm mevcut.

Paylaşılan görsele baktığımızda yenilenen arayüzde Google yazısı yerine logonun tercih edildiğini görüyoruz. Google'ın oturum açma sayfasında daha önce yaptığı en büyük değişiklik, 2015 yılında şifre yazma kutucuğunu ikinci bir sayfaya taşımak olmuştu. Bu, yeni tasarımda da devam ediyor.

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