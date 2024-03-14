Google'ın Oyun Oynayabilen Yeni Yapay Zekası Tanıtıldı: SIMA Neler Yapabilecek?
Google, oyun oynayabilen yeni yapay zekası SIMA'yı tanıttı. Google DeepMind tarafından geliştirilen yapay zeka nedir? Neler yapabilecek? İşte detaylar!
Google, üzerine çalıştığı ve geliştirmeye devam ettiği yapay zeka modelleri ve araçları arasına bir yenisini daha eklemek için çalışmalara başladı. Bu sefer video oyunlarda görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için SIMA adında bir yapay zeka modeli üzerine çaşışıyor.
Türkçe açılımı Ölçeklenebilir Eğitilebilir Çoklu Dünya Aracı (SIMA) olan yapay zeka, normalde bir insanın video oyunu oynarken gösterdiği gerçek zamanlı tepkilere ve değişen hedeflere karşı gerçekleştirdiği aksiyonlara sahip olacak.
Google'ın Yeni Yapay Zekası: SIMA Nedir?
Google DeepMind'ın üzerine çalıştığı ve geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireysel oyunlardan başlayarak çok oyunculu oyunlara kadar eğitilecek. Tamamen oyun oynayabilir hale gelip tüm eğitimler tamamlandıktan sonra da arkadaşı olmayan kişiler için bir oyun arkadaşı haline gelecek
Şu an için yüzlerce farklı beceriye sahip olan ve daha da geliştirilecek olan SIMA, No Man's Sky, Teardown gibi popüler dokuz farklı video oyunundan destek alarak geliştiriliyor. Bu oyunların şirketleri ile bir iş birliği içerisinde olduğu da aktarılan bilgiler arasında.
Google Yapay Zekalarından Biri: Duet AI Nedir? Nasıl Kullanılır?
Duet Al, akıllı akıllı yanıtlar üzerine oluşturulan bir yapay zeka aracıdır. Google Workspace üretkenlik araçları içerisinde öne çıkan Duet Al, dokunmatik kontrol ve sesli komutlarla iş verimliliğini artırıyor.
Farklı ortamları algılayıp belirlenen hedefe doğru harekete geçebilen yapay zeka çıktığı zaman oyun dünyasında büyük bir fark yaratacak ve ilgi görecek gibi duruyor. Henüz ne zaman eğitimin tamamlanacağı ve herkes tarafından kullanılacağı belli değil.
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