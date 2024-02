Google'dan Oyun Üretebilen Yeni Yapay Zeka: Genie Nedir?

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını her geçen gün daha fazla genişletiyor. Bu sefer Genie isimli bir yapay zeka aracıyla karşımıza çıkan şirket, temel seviyede oynanabilen oyunlar üretmeyi kolaylaştıracak.

Yapılan açıklamaya göre 200 bin saatlik oyun videosu ile eğitilmiş olan Genie, tek bir metin komutu ya da görüntü ile video oyunları oluşturulabiliyor. Bu yeni yapay zekayı Rowan Cheung, X hesabından 27 saniyelik bir video paylaşarak duyurdu.

Henüz herkese açılmayan Genie, gelecek dönemde oyun dünyasında daha farklı oyunlar görebilmemizin önünü açabilir. Oyun sektörünü değiştirebilecek bir donanıma getirilmesi hedeflenen yapay zeka aracı, aktarılan bilgiye göre oldukça detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor.

