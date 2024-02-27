Google'dan Oyun Üretebilen Yeni Yapay Zeka: Genie Nedir?

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını her geçen gün daha fazla genişletiyor. Bu sefer Genie isimli bir yapay zeka aracıyla karşımıza çıkan şirket, temel seviyede oynanabilen oyunlar üretmeyi kolaylaştıracak.

Yapılan açıklamaya göre 200 bin saatlik oyun videosu ile eğitilmiş olan Genie, tek bir metin komutu ya da görüntü ile video oyunları oluşturulabiliyor. Bu yeni yapay zekayı Rowan Cheung, X hesabından 27 saniyelik bir video paylaşarak duyurdu.

Google'ın Yeni Yapay Zekası: Genie

Henüz herkese açılmayan Genie, gelecek dönemde oyun dünyasında daha farklı oyunlar görebilmemizin önünü açabilir. Oyun sektörünü değiştirebilecek bir donanıma getirilmesi hedeflenen yapay zeka aracı, aktarılan bilgiye göre oldukça detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Google DeepMind just dropped 'Genie', an AI that can generate interactive video games.



This is a huge deal.



Genie is trained on 200,000 hours of unsupervised public internet gaming videos and can generate video games from a single prompt or image.



But here's what's insane:… pic.twitter.com/C63tDAVEVr — Rowan Cheung (@rowancheung) February 26, 2024

Oyundaki ana karakterin kim olduğunu belirleyebilen Genie, kullanıcıların bu karakteri kontrol edebilmesini sağlıyor. Oldukça iddialı görünen bu yapı sistem, zaman içerisinde oyun grafikleri konusunda da daha gelişmiş bir versiyona ulaşacak gibi görünüyor.

OpenAI'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Sora'nın gündeme bomba gibi düşmesinden sonra yapay zeka alanındaki yeni araçların daha gelişmiş ve farklı alanlara yönelmiş olması da dikkat çekiyor. Şirketlerin bu tarz çalışmaları bir yandan korkutucu görünse de faydalı şekilde kullanıldıklarında çağ atlatabilecek performanslara sahip olduğu söylenebilir.