Google Partner Setup Güncellemeleri Play Store'a Taşındı: Neleri Etkileyecek?

Gerekli bir dâhili Android uygulaması olan "Google Partner Setup" için yeni bir güncelleme Play Store üzerinden kullanıma sunuldu.

Telefonlarımız ve tabletlerimiz için heyecan verici yeni özelliklerin çoğu uygulamalara yapılan güncellemelerden ya da önümüzdeki haftalarda çıkacak olan Android 14 gibi her yılın büyük Android sürümünden geliyor olsa da, cihazınızın sorunsuz çalışmasına yardımcı olan çok sayıda başka uygulama ve arka plan programı da var. Bunlardan en bilineni, Android'de Google ile ilgili neredeyse her faaliyette yer alan Google Play Hizmetleri'dir ancak bu, bahsettiğimiz uygulamalardan yalnızca bir tanesi.

Google Partner Setup Neden Play Store'a Taşındı?

Pek çok kişinin yeni öğrendiği üzere bu tür bir başka uygulama da Google Partner Setup. Google'a göre bu uygulama "Google Mobil Hizmetlerine sahip tüm Android cihazlarda" yer alıyor ve bazı temel işlevler sağlıyor. Bu uygulama yıllardır var olsa da Google bu yılın başlarına kadar bu özel hizmeti Play Store'da yayınlamamıştı.

Bu hafta Google Partner Setup, Android Oreo'ya kadar uzanan potansiyel olarak milyarlarca Android cihaza yayılan yeni bir güncelleme aldı. Uygulamanın kendisi oldukça küçük ve güncellemeyi yükledikten sonra muhtemelen herhangi bir farklılık fark etmeyeceksiniz.

Bununla birlikte şirket, Google Partner Setup'ın artık Play Store üzerinden güncellenebilir olduğunu ve böylece "cihazınız için hata düzeltmelerinin, iyileştirmelerin ve kritik güncellemelerin daha hızlı sunulabileceğini" belirtiyor.

Google Partner Setup'ın Play Store'a Taşınması Kullanıcıları Nasıl Etkileyecek?

"Google Partner Setup, Google Mobile Services (https://www.android.com/gms/) çalıştıran cihazlar için gerekli bir uygulamadır. Bu uygulama, Google Mobil Hizmetleri olan tüm Android cihazlarda cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için cihaz üreticisi tarafından önceden yüklenmiştir, devre dışı bırakılamaz veya silinemez.

Google, cihazınız için hata düzeltmeleri, iyileştirmeler ve kritik güncellemelerin daha hızlı sunulabilmesi için bu uygulamayı kısa süre önce Play Store'a taşıdı. Bu Play Store listelemesinin bir sonucu olarak başka hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Cihazınız Android 7 veya önceki bir sürümü çalıştırıyorsa bu uygulama için bir güncelleme almayacaktır. Bu uygulama cihazınızla uyumlu olmadığını gösterebilir ancak bu uygulamanın arızalı olduğu veya cihazınızın arızalanmasına neden olduğu anlamına gelmez."

Daha ilginci ise uygulamanın Play Store'da listelenmesi, uygulamanın bir dizi sorundan sorumlu olduğunu iddia eden 1 yıldızlı incelemelerle dolup taştı.

Peki siz Google Partner Setup ile cihazınızda karşılaştınız mı? Sonrasında herhangi bir sorun fark ettiniz mi? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.