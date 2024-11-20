Google Pay ile Sabit Faiz Üzerinden Taksitlendirme Seçeneği Geliyor

Google Pay, ABD’de kullanıcılarına daha esnek ödeme çözümleri sunmak için "şimdi al, sonra öde" (BNPL) hizmetleri sunan Klarna ve Afterpay ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yenilikle beraber hem tüketicilere kolaylık sağlamak hem de satıcılar için büyüme fırsatlarını artırmak amaçlanıyor.

2024 yılından itibaren Klarna, Google Pay üzerinden 35 dolardan başlayan alışverişler için faizsiz taksit ile ödeme fırsatı sunacak. Kullanıcılar tüm işlemlerini Klarna uygulaması üzerinden kolayca yönetebilecek. Böylece teslimatları takip etme, iade işlemlerini tamamlama ve ödemeleri düzenleme gibi işlemleri tek bir platformdan yapabilecekler.

Google Pay Kıdemli Direktörü Drew Olson, iş birliğinin arkasındaki sebebi şu sözlerle açıkladı:

Taksitli ödeme sağlayıcılarıyla bir araya gelerek, Google Pay kullanıcılarına ödeme yaparken daha fazla seçenek sunabiliyoruz. Aynı zamanda bu iş birliği, satıcıların büyüme araçlarına bir yenisini ekliyor.

Esnek Ödeme Talebi Artıyor

ABD vatandaşları, ödeme yöntemlerinde esneklik talep ediyor. BNPL hizmetlerinin popülaritesi arttıkça, Google Pay gibi platformlar da kullanıcıların ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Bu sadece müşteriler için değil şirketler için de değer yaratacak bir hamle. Entegrasyonlar 2024 yılında hayata geçirildikten sonra ABD'li tüketiciler, bütçelerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olacak yeni ödeme seçeneklerinden faydalanmaya başlayacak.

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