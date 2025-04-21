Google'ın Sayesinde Cam Gibi Net Fotoğraflarınız Olacak

Geçmişte Android 14 işletim sistemiyle birlikte Ultra HDR adlı yeni bir format tanıtılmıştı. Google'ın epeydir çalıştırmaya uğraştığı bu özellik artık Google Photos üzerinden erişilebilir olacak.

Sadece yeni çekilen fotoğraflarda değil, eski fotoğrafları da buradan işleyerek HDR formata dönüştürebileceksiniz—böylece sıradan bir fotoğraf bile daha renkli, daha canlı hale geliyor. Ultra HDR, daha geniş bir ışık ve renk aralığı sunarak özellikle HDR ekranlarda inanılmaz etkileyici görüntüler sağlıyor.

HDR Seviyesini İstediğiniz Gibi Ayarlayın

Ultra HDR ile dönüştürülen fotoğrafların dosya boyutları da genellikle daha küçük oluyor. Çünkü bu yeni format, görüntünün parlaklık bilgilerini taşıyan küçük bir "gain map" içeriyor.

Gain map sayesinde görüntüler daha canlı görünse de dosya boyutu şişmiyor. Yeni Ultra HDR seçeneği, daha önceki "HDR Efekti" kısmının yerini alıyor. Bu yeni versiyonda bir de kaydırmalı güç ayarı var, yani etki seviyesini isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu format eski cihazlarla da uyumlu çünkü hem SDR hem de HDR versiyonunu aynı dosyada saklıyor. Böylece her cihazda sorunsuz çalışıyor.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcı bu özelliğe ulaşabilse de, yakın zamanda tüm cihazlara yayılması bekleniyor.