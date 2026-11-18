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Xiaomi 18 Pro serisi global lansmanının ardından 'Arka Yüzüyle Yeni Bir Hikaye' sloganıyla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, gelişmiş kamera sistemi, yenilikçi arka ekranı ve yüksek performansıyla mobil deneyimi yeni bir seviyeye taşıyor.

Xiaomi 18 Pro Serisi Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in ön satışı Türkiye'de 10 Aralık tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar Xiaomi Türkiye'nin web sitesi üzerinden rezervasyon yapan kullanıcılar, yüzde 10'a varan indirim kuponu fırsatı, 2000 Mi puanı ve bir hediye ürün fırsatından yararlanabilecek. Kuponlar, 10 Aralık 2026 - 17 Ocak 2027 döneminde kullanılabilecek.

Leica İmzalı Çift 200MP Kamera

Xiaomi 18 Pro serisi, Leica ile birlikte geliştirilen çift 200 MP arka kamera sistemine sahip. Bu sistem gün ışığında ve gece çekimlerinde yüksek detay ve doğal renkler sunuyor. Xiaomi ile Leica arasındaki iş birliği, profesyonel fotoğrafçılığın birikimini cebe taşıyor.

Arka Ekranla Yeni Bir Kullanım Deneyimi

Serinin en dikkat çekici yeniliği olan arka ekran; ifade etmenin, üretmenin ve bağlantı kurmanın yeni yolu olarak tasarlandı. Kullanıcılar bildirimlerini, müzik kontrollerini ve uçuş bilgilerini telefonu çevirmeden arka ekrandan takip edebiliyor. Ana kamerayla selfie çekmek de mümkün. Çekim avuç hareketiyle yapılıyor, kadraj ise arka ekrandan kontrol ediliyor. Böylece selfie'ler de ana kameranın kalitesiyle çekilebiliyor.

Xiaomi 18 Pro Serisinin Hayalet Ekran Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Xiaomi 18 Pro serisi, gizliliği ön plana çıkaran Xiaomi Hayalet Ekran özelliğiyle geliyor. Bu özellik ekrandaki içeriğin yan açılardan görünmesini engelliyor. Böylelikle, toplu taşımada, kafede ya da kalabalık ortamlarda güvenli ekran kullanımı sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 platformlarına sahip serinin gelişmiş soğutma sistemi, oyundan çoklu göreve kadar her senaryoda yüksek ve dengeli performans sağlıyor.

14 Aralık 2026–14 Ocak 2027 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Türkiye'deki resmi satış kanallarından Xiaomi Türkiye Güvencesi kapsamında Xiaomi 18 Pro veya Xiaomi 18 Pro Max satın alan kullanıcılara ek servis avantajları sunulacak.

Kullanıcılar, ilk satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde kazara düşme veya darbe sonucu oluşan hasarlarda bir kez ücretsiz ana ekran (ön ekran) değişiminden yararlanabilecek. Ayrıca aynı süre içinde arka kapak, arka ekran veya kamera lensinden biri için bir kez ücretsiz değişim hakkı sunulacak.