Google, Play Store'da yılın en iyi uygulama ve oyunlarını açıkladı. Yılın en iyi uygulaması ödülünü bir not alma uygulaması aldı. 2026'nın en iyi oyunu ödülünün sahibi ise Arknights: Endfield oldu. Listede müzik ve spor uygulamalarından bağımsız oyunlara kadar pek çok farklı kategori bulunuyor.

2026'nın En İyi Uygulaması Hangisi?

Notability: AI & PDF Notes, yılın en iyi uygulaması ödülünü kazandı. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, dijital not defteri ve PDF araçlarını yapay zeka özellikleriyle bir araya getiriyor. Kullanıcılar kendi belgeleri hakkında uygulamaya sorular sorabiliyor. Örneğin uzun bir ders notundaki belirli bir konuyu anlamak isteyen öğrenci, ilgili soruyu doğrudan uygulamaya yöneltebiliyor. Notability, belgedeki bilgileri inceleyerek yanıt hazırlıyor.

Söz konusu uygulama ayrıca çalışma planları oluşturabiliyor ve kullanıcının kendi notlarından yararlanarak özel testler hazırlayabiliyor. Bu zamana kadar bir milyondan fazla indirilen Notability, bu özellikleriyle not tutmanın yanında ders ve iş dokümanlarını düzenlemek için de kullanılabiliyor.

2026'nın En İyi Oyunu Hangisi?

Yılın en iyi oyunu ödülünü Arknights: Endfield aldı. Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapım, anime tarzı grafiklere sahip. Bilim kurgu temalı yapım, Talos-II isimli tehlikeli bir gezegende geçiyor. Oyunda insanlığın bu gezegende hayatta kalmasını sağlamaya çalışan bir karakteri kontrol ediyoruz.

Oyunun dünyasında keşif önemli bir yer tutuyor. Farklı bölgelerde dolaşıyor, görevleri tamamlıyor, kaynak topluyor ve çeşitli düşmanlarla karşılaşıyoruz. Haritalar birbirinden farklı çevre tasarımlarına sahip. Terk edilmiş tesisler, endüstriyel yapılar, doğal alanlar ve tehlikeli bölgeler keşfedebiliyoruz.

Savaş sistemi gerçek zamanlı ilerliyor. Dört karakterden oluşan bir takım kuruyoruz ve savaş sırasında karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Her karakterin kendine özgü saldırıları, yetenekleri ve savaş içindeki rolü bulunuyor. Bazıları yüksek hasar verirken bazıları takım arkadaşlarını destekliyor veya düşmanları kontrol altında tutuyor. Karakterlerin yeteneklerini doğru sırayla kullanarak güçlü saldırı kombinasyonları oluşturabiliyoruz.

Savaşlar yalnızca saldırı tuşuna basmaktan ibaret değil, takım uyumu da önemli. Keşif sırasında topladığımız kaynakları kullanarak üretim tesisleri kuruyoruz. Maden makineleri, elektrik sistemleri, taşıma bantları ve üretim makineleri yerleştirerek birbirine bağlı üretim hatları oluşturuyoruz. Örneğin bir bölgede maden çıkaran makineler kurup elde ettiğimiz ham maddeleri bantlarla başka makinelere taşıyabiliyor, burada işleyerek farklı ürünler üretebiliyorsuz.

Google, Hangi Uygulamalara Ödül Verdi?

Kategori Kazanan En İyi Eğlence Uygulaması Qobuz: Music & Editorial En Yenilikçi Uygulama Wispr Flow: AI Voice-to-Text Yaratıcılık ibis Paint X Beceri Geliştirme Spark: Daily Learning Puzzles En İyi Üretkenlik Uygulaması Notability: AI & PDF Notes Spor Hayranları İçin En İyi Uygulama Sofascore: Live Sports Scores Keşfedilmeyi Bekleyen Uygulama Riley: Emotion & Mood Tracker Çocuklar ve Aileler İçin En İyi Uygulama Superfonik: Kids Learn to Read Akıllı Saatler İçin En İyi Uygulama Pocket Casts - Podcast App Büyük Ekranlar İçin En İyi Uygulama BandLab: Music Maker & Studio Otomobiller İçin En İyi Uygulama Audible: Audiobooks & Podcasts XR İçin En İyi Uygulama MLB

Google, Hangi Oyunlara Ödül Verdi?

Kategori Kazanan En İyi Çok Oyunculu Oyun Warframe Kolayca Başlayıp Oynayabileceğiniz Oyunlar Subway Surfers City En İyi Bağımsız Oyun Deep Rock Galactic: Survivor En İyi Hikaye Sea of Stars Sürekli Güncellenen En İyi Oyun Zenless Zone Zero

Editörün Yorumu

Notability'nin yılın en iyi uygulaması seçilmesi, yapay zekanın eğitim ve üretkenlik araçlarında nasıl kullanılabileceğine dair iyi bir örnek. Özellikle kendi ders notlarından test hazırlamak ve belgeler hakkında doğrudan soru sorabilmek, düzenli olarak PDF ve not dosyalarıyla çalışan kişiler için kullanışlı. Benzer araçları değerlendirirken dikkat edilmesi gereken konu ise hazırlanan yanıtların doğruluğu. Sınav hazırlığında veya iş belgeleriyle çalışırken yapay zekanın oluşturduğu bilgileri kontrol etmek gerekiyor.

Aksiyon RPG türünü seven oyunculara hitap eden Arknights: Endfield ise savaş mekaniklerinin yanında fabrika kurma ve yönetme özelliklerini de içeriyor. Bu tür oyunlarda üretim sistemleriyle uğraşmak, savaşlardan ayrı olarak zaman alan bir oynanış sunabiliyor. Kolayca başlayıp oynanabilecek oyun arayanlar için Subway Surfers City gibi yapımlar daha uygun olabilir.