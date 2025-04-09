Redmi'den 7.550 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi
Redmi, devasa batarya kapasitesine sahip bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Redmi Turbo 4'ün çıkış tarihi ve özelliklerine dair detaylar!
2025 yılının ocak ayında fiyat performans canavarı Redmi Turbo 4 modeli tanıtılmıştı. Şirket bu kez Turbo 4 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Ayrıca bazı özellikler de ortaya çıktı.
Redmi Turbo 4 Pro Tanıtım Tarihi
Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre Redmi Turbo 4 Pro isimli akıllı telefon modeli nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.
Redmi Turbo 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
Daha önce yaşanan sızıntılara göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Turbo 4 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak.
7 bin 550 mAh batarya kapasitesiyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı söyleniyor.
Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP68/69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Metal çerçeve ile geleceği söylenen telefonun özellikleri henüz resmî olarak açıklanmadı.