Redmi'den 7.550 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

2025 yılının ocak ayında fiyat performans canavarı Redmi Turbo 4 modeli tanıtılmıştı. Şirket bu kez Turbo 4 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Ayrıca bazı özellikler de ortaya çıktı.

Redmi Turbo 4 Pro Tanıtım Tarihi

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre Redmi Turbo 4 Pro isimli akıllı telefon modeli nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Redmi Turbo 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce yaşanan sızıntılara göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Turbo 4 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak.

7 bin 550 mAh batarya kapasitesiyle birlikte gelecek telefonun 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı söyleniyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefonda IP68/69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Metal çerçeve ile geleceği söylenen telefonun özellikleri henüz resmî olarak açıklanmadı.